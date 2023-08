Libretto Carmen di Georges Bizet e trama dell’opera in quattro atti/ Don Josè tra amore e gelosie

La Grande Opera all’Arena di Verona, Carmen: trama e libretto primo atto

Questa sera 24 agosto 2023 torna in onda su Rai 3 l’appuntamento con l’opera lirica. La Grande Opera all’Arena di Verona presenta lo spettacolo ‘Carmen’ di Bizet. Cosa racconta quest’opera? Qual è il libretto? Partiamo subito col dire che è suddivisa in quattro atti, che nel corso dell’articolo racconteremo uno per uno. Nel primo atto siamo a Siviglia. Qui dei soldati fanno la guardia ad una piazza. Tra le tante persone di passaggio, ad un certo punto una ragazza chiede di poter parlare col brigadiere Don José. Si tratta di Micaela, ragazza adottata dalla madre di Don Josè. Intanto l’attenzione di tutti viene catturata da una sigaraia: lei è Carmen, una zingara corteggiatissima che non crede molto nella costanza dell’amore.

Don José è uno dei pochi che non le presta attenzione, ma proprio per questo guadagna la sua simpatia: Carmen gli lancia un fiore dritto in fronte, indicandogli che ha scelto lui. Don José, nonostante sia un po’ irritato dalla sua sfrontatezza, raccoglie il fiore e lo mette sotto la giacca. In quel momento arriva Micaela con una lettera da parte della madre. In questa la donna esprime il desiderio che un giorno lui possa prendere come sposa Micaela. Improvvisamente si sente un gran trambusto nella fabbrica delle sigaraie, e il tenente Zuniga manda proprio Don José a verificare cosa stia accadendo. Sembra che, in seguito ad una lite, Carmen abbia ferito un’operaia utilizzando un coltello. Per questo motivo, Zuniga ordina l’arresto. Ma Carmen chiede a Don José di farla scappare; lui inizialmente non concorda, ma lei gli dice che lo farà perché la ama.

Carmen, opera lirica: trama secondo e terzo atto

Nel secondo atto sono passati due mesi dalla fuga di Carmen. La donna si trova all’osteria di Lillas Pastia dove c’è anche Zuniga intento a corteggiarla. La informa inoltre che Don José è stato arrestato e degradato per averla fatta scappare. Don José arriva poco dopo e finalmente può abbracciare Carmen dopo i giorni in galera. I due innamorati sono felici anche se hanno poco tempo per stare insieme. Carmen non capisce e non riesce ad accettare che lui la lasci per sottostare alla disciplina militare. Gli propone di disertare e diventare un contrabbandiere, per vivere con lei in libertà e senza doveri. Don José non accetta. Carmen allora gli dice che il suo amore non è sincero e lo caccia via. Proprio mentre Don José sta uscendo entra Zuniga. Nasce un diverbio per gelosia nei confronti della bella Carmen, ma i contrabbandieri evitano lo scontro fermando Zuniga. Don José è obbligato ad accettare di unirsi ai contrabbandieri, e insieme partono.

Nel terzo atto Don José è con i contrabbandieri ma Carmen gli dice che farebbe meglio ad andare da sua madre, poco distante dal luogo in cui si trovano, perché fare il contrabbandiere non è adatto a lui. Don José, però, non vuole abbandonarla. Intanto, scortata da una guida, all’accampamento è arrivata Micaela: la sua missione è quella di convincere Don José a tornare a casa. Lo vede sull’alto di una rupe, ma proprio in quel momento lui spara un colpo di fucile. Micaela scappa spaventata. Si avvicina Escamillo, e dice a José che è in cerca di una zingara di cui è innamorato. Dopo qualche battuta, Don José capisce che si tratta proprio di Carmen: i due rivali vanno a duello, ma interviene Carmen ad impedire la morte per Escamillo. Intanto i contrabbandieri scoprono Micaela, che esce dal suo nascondiglio e supplica Don José di tornare a casa da sua madre, perché è in fin di vita. Don José la segue, anche se il pensiero di lasciare Carmen accende ancora di più la sua gelosia. Intanto in lontananza si sente il canto di Escamillo, che ormai è sicuro di aver superato il rivale.

Carmen, opera lirica: quarto e ultimo atto

Nel quarto ed ultimo atto, a Siviglia sta per cominciare la corrida. C’è tanta gente che vuole assistere allo spettacolo. Escamillo e Carmen arrivano insieme; prima che Escamillo entri nell’arena, Carmen gli giura che ama lui come nessuno mai. Tra la folla, però, c’è Don José; Frasquita e Mercedes lo riconoscono ed avvertono Carmen di stare attenta e magari di andare via. Carmen non si lascia convincere, e resta a sfidare il destino.

La folla entra nell’arena per lo spettacolo; Carmen e Don José si trovano faccia a faccia. Don José dice a Carmen di essere ancora innamorato di lei, e la invita seguirlo per cominciare una nuova vita in un altro paese. Carmen gli dice di non amarlo più. Don José insiste disperato, afferma le dice che la adora; ma ormai è tutto inutile. Carmen si toglie l’anello che lui le aveva regalato, buttandoglielo addosso. Mentre dall’arena si sentono le acclamazioni per Escamillo, Don José è ormai fuori di sé e colpisce Carmen con un pugnale. “Sono io che l’ho uccisa”, confessa subito dopo, mentre la folla esce, ed Escamillo appare sui gradini dell’arena.

