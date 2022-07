Libretto Carmen: trama e personaggi opera lirica di George Bizet/ Primo, secondo, terzo e quarto atto

Carmen: libretto e trama dell’opera di Georges Bizet composta da quattro atti dal libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy

Questa sera su Raitre andrà in onda la Carmen, l’opera di Bizet con Luca Zingaretti. Da stasera e per un totale di tre giovedì verranno trasmesse dall’Arena di Verona alcuni appuntamenti speciali dedicati al repertorio lirico italiano. Si parte questa sera con la Carmen, si prosegue con La Traviata e Nabucco. Luca Zingaretti è il padrone di casa dei tre appuntamenti con l’opera italiana dall’Arena di Verona. L’attore accompagnerà i telespettatori dentro l’opera per coglierne i momenti più salienti ed emozionanti.

Luca Zingaretti si è detto soddisfatto per questa operazione e ha così commentato: “Ho accettato con entusiasmo questo invito a partecipare ad un’operazione così bella. Bella per i contenuti e bella per gli intenti che sono quelli di condividere le emozioni e la bellezza di un’arte come l’opera lirica, che nasce popolare e che deve rimanere patrimonio comune e continuare a far parte del DNA culturale e sociale del nostro Paese. Vedere migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, di tutte le età, in quel luogo magico che è l’Arena di Verona, assistere in religioso silenzio allo svolgersi di questi tre titoli che fanno parte del nostro dna, dell’immaginario di tutto il mondo occidentale, è stata un’emozione unica”. Questa è stata la prima opera allestita all’Arena dal grande regista, di cui nel 2023 ricorreranno i 100 anni dalla nascita. La regia e le scene sono firmate da Franco Zeffirelli.

Libretto Carmen: trama e personaggi dell’opera

La Carmen è la prima opera che andrà in onda questa sera su Raitre. opera lirica nacque dall’incarico dato a Bizet da parte dell’Opéra-Comique, basato sullo scrivere un’opera che fosse tratta dal romanzo di Mérimée e che dovesse debuttare alla fine dell’anno. Alla base dell’opera lirica di George Bizet, Carmen, c’è una storia di amore, di passione e di gelosia che finisce con la morte di Carmen che, dopo aver sedotto Josè, lo abbandona per seguire Escamillo. C’è un’altra donna, Micaela, che vorrebbe diventare la moglie di Josè, anche per volere della madre di lui che sta per morire. Alla fine della storia Carmen e Josè si incontrano a Siviglia, ma la donna non vuole seguire Josè e lui la pugnala uccidendola. Il libretto della Carmen integrale è consultabile al seguente link: i quattro atti dell’opera

Libretto Carmen: i quattro atti, riassunto della trama

Nel primo atto ci troviamo in una piazza di Siviglia. Tutti gli uomini aspettano Carmen, le si stringono intorno; ma lei ha occhi solo per José e gli lancia un fiore. La reazione de brigadiere è di turbamento e nasconde il fiore sotto la giacca. Rimasta sola con il brigadiere, Carmen dà inizio alla sua opera di seduzione: gli promette amore in cambio della libertà. José, ormai sedotto, l’aiuta a fuggire.

Nel secondo atto del libretto, Carmen attende il ritorno di Don José, incarcerato perché colpevole di averla fatta fuggire. Escamillo rivolge a Carmen parole galanti, ma viene respinto.

Nel terzo atto, José si accorge che il rapporto con Carmen non è più quello di un tempo. Geloso del rivale, José sfida a duello il torero, ma viene fermato dagli zingari che trovano Micaela nascosta tra le rocce che riferisce a José che la madre è in punto di morte; l’uomo accetta di seguirla, ma prima di andare via minaccia Carmen, della quale è follemente innamorato.

Nel quarto e ultimo atto del libretto della Carmen, di fronte all’arena di Siviglia la folla acclama il corteo dei toreri e tra la folla c’è Carmen che ora è innamorata di Escamillo. Mercedes e Frasquita la avvertono che Josè è nelle vicinanze; l’uomo si avvicina per parlarle ma le sue suppliche sono inutili, la donna lo respinge e, in segno di disprezzo, si sfila l’anello che le ha donato e glielo getta addosso. Disperato e accecato dall’ira per essere stato rifiutato, uccide la donna con una pugnalata, poi si costituisce ai gendarmi mentre la folla festeggia la vittoria di Escamillo.

