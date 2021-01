Licia Colò “cacciata dalla Rai”/ “Ho pagato il prezzo della mia trasparenza”

Licia Colò è uno dei volti tv più amati da grandi e piccini. La conduttrice di tantissimi programmi di successo come “L’arca di Noè” e “Alle falde del Kilimangiaro” fino al più recente “Eden – Un pianeta da salvare”. Intervistata da Il Messaggero la conduttrice ha parlato proprio del programma giunto quest’anno alla seconda edizione: “i problemi dell’ambiente sono sempre quelli. Continueremo a raccontare il mondo e aprire finestre sui suoi problemi, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno”. La conduttrice non nasconde che non è stato semplice girare la seconda edizione di Eden per via delle restrizioni e della pandemia da Covid-19: “è stato molto difficile, anche se abbiamo una troupe ridotta rispetto a quelle di Alberto Angela o Roberto Giacobbe. Viaggiare era complicato anche per noi, quindi inquirenti questa edizione abbiamo dato più spazio all’Italia: abbiamo fatto di necessità virtù”. La Colò si è lasciata andare anche ad alcune anticipazioni sulla prima puntate: “saremo in Slovenia alle Grotte di Postumia, un luogo bellissimo interamente creato dall’acqua. Partiamo da un’opera della natura per approfondire il tema ambientale: non siamo un programma di viaggi”.

Licia Colò: “non sono la sola divulgatrice televisiva”

Licia Colò ha parlato anche delle difficoltà di un programma dedicato all’ambiente: “è considerato perdente in termini di ascolti, e gli ascolti in tv determinano se il programma si fa o no. Per questo ringrazio La7, che fa intrattenimento il sabato sera parlando del valore di un albero o della bellezza dell’acqua pulita”. Per questo motivo la Colò non nasconde di voler replicare i dati dello scorso anno: 500mila spettatori e uno share del 2,5%. Dagli ascolti tv al vaccino contro il Covid-19 su cui ha detto: “è molto importante in questo momento storico. Vorrei avere delle certezze in più, ma sicuramente mi vaccinerò”. La Colò è la sola divulgatrice televisiva, ma ci tiene a precisare: “non dimentichiamo le tante divulgatrici e scienziate che nel mondo, fuori dal piccolo schermo, fanno cose importantissime. Io non guardo a quello che fanno gli altri: finché potrò fare questo lavoro, andrò avanti con le unghie e con i denti”. Infine la Colò ha parlato anche di politica: “non potrei mai farla. Non mi cimento in cose che non sono capace di fare. Ho un caratteraccio, molti difetti ma anche una qualità: sono trasparente. In politica non credo sia un valore”. La trasparenza però non è ben accetta nemmeno in tv come precisa la conduttrice: “mi hanno cacciata dalla Rai. Del resto se trovi persone che non apprezzano la tua trasparenza poi ne paghi il prezzo. Con il senno di poi, posso dire di non essere stata molto furba”.



