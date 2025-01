Licia Colò, nata a Bussolengo nel 1962, da bambina sognava di pilotare gli elicotteri, probabilmente seguendo l’esempio del papà Giancarlo, pilota di Alitalia. La vita, però, l’ha portata a fare altro e in particolare a battersi per il pianeta, per gli animali, combattendo orrori e ingiustizie. A detta di Licia Colò, gran parte del suo percorso lo ha indirizzato il fatto di essere una donna: secondo la conduttrice, infatti, non ha potuto inseguire il suo sogno per via del divario di genere, lo stesso che porta i telespettatori a criticarla se si presenta in tv, durante un servizio, spettinata o non perfettamente in ordine. Critiche, a detta di Licia, che non verrebbero invece mosse ad un uomo, neppure ad un collega come Mario Tozzi o Piero Angela.

Licia Colò, chi è: “Un gatto nella vita precedente”

La carriera di Licia Colò è cominciata lontano da ambiente e animali, quelli che oggi sono i suoi ambiti principali, quelli per i quali è diventata riconosciuta da tutti. Ha infatti esordito in tv come annunciatrice e poi come conduttrice per il programma Bim bum bam al fianco di Paolo Bonolis. Solamente più tardi è arrivata alla conduzione di programmi che parlavano di terra e di animali. A lungo ha condotto Geo & Geo, così come anche Kilimangiaro. Tanti i programmi divulgativi ai quali Licia Colò ha prestato il volto.

Nonostante sia ambientalista, Licia Colò non è vegetariana e lo ha confessato al Corriere della Sera nel corso di un’intervista. “Io sono contraria agli allevamenti intensivi, vorrei fossimo tutti vegetariani anche se sono la prima a non esserlo” ha spiegato la conduttrice tv, che più volte ha sottolineato di sentirsi lusingata dall’amore del pubblico, che ha sempre compreso il suo amore per l’ambiente, per la natura e per i viaggi. Licia Colò ha spiegato di essere convinta di essere stato un gatto nella vita precedente.