Licia Nunez/ È guerra contro Adriana Volpe e l’ex amico Andrea Montovoli (Grande Fratello Vip)

Licia Nunez alla fine è sbottata e a farne le spese è un’altra concorrente bionda del Grande Fratello Vip 4. Parliamo di Adriana Volpe, con cui l’attrice ha avuto uno scontro acceso in più riprese negli ultimi giorni. Secondo l’attrice, la conduttrice infatti avrebbe creato una strategia ad hoc per farla fuori. Dopo tutto, qualsiasi concorrente abbia avuto da ridire con lei, è stato mandato in nomination e poi eliminato. Persone come Rita Rusic e Michele Cucuzza per esempio, con cui Licia aveva legato in modo particolare. Senza considerare anche l’uscita di Barbara Alberti, anche se in assenza del televoto. Dopo aver accusato l’ex amico Andrea Montovoli di essere un ‘seguace di Adriana’, la Nunez ha avuto un’altra crisi e si è sfogata con Fabio Testi. “Non ce la faccio, mi sento bloccata e non posso farmi vedere così, non paga mai la verità nella vita”, ha detto fra numerosi singhiozzi. “Nella vita sono sempre stata costretta a dimostrare di più per convincere gli altri”, ha aggiunto, “Sono 5 settimane che in ogni puntata ce n’è una. Io ho sempre, sempre, sempre detto la verità. Non sopporto l’ipocrisia, la non trasparenza, non la sopporto”. Licia ha anche pensato alla promessa fatta alla madre prima di entrare nella Casa, al fatto che avrebbe combattuto fino in fondo. Purtroppo nel programma è costretta ad avere a che fare anche con persone che eviterebbe volentieri e si sente schiacciata da questo obbligo.

LICIA NUNEZ, GUERRA APERTA CON ADRIANA VOLPE

Licia Nunez è autrice di un’ulteriore spaccatura al Grande Fratello Vip 4. Da un lato ha creato un gruppetto con Serena Enardu e Clizia Incorvaia, dall’altra ha spinto Adriana Volpe, sua neo nemica, a stringere le fila con Paola Di Benedetto e molti altri della Casa. La conduttrice tra l’altro pensa che Licia sia una di quelle persone che cerca sempre di tirare fuori il marcio da tutti e in ogni situazione. Invece che guardare il mondo con occhi più positivi, come afferma di fare in prima persona. “È bellissimo essere diversi ma bisogna cercare di essere persone migliori poi ognuno farà il suo percorso, tu pensi che finora c’è stato il rispetto?”, ha confidato all’ex Madre Natura, mentre la Nunez, ormai stanca e provata, ha cercato di rincuorare Clizia in un suo particolare momento di sconforto. “Credo che Paolo sia una tipologia diversa”, ha detto all’amica, per poi chiederle che cosa direbbe sua madre di questa sua love story tutta gieffina. Intanto i fan sono già in guerra per via di una frase particolare che Adriana ha detto sul conto dell’attrice. Quando Paola si è accorta che la Nunez non si trovava nei paraggi, Antonella Elia ha risposto “Avrà vomitato” e la conduttrice ha aggiunto “Si sarà vista la pancia un po’ gonfia”. Parole che hanno subito spinto i sostenitori dell’artista a chiedere a gran voce l’espulsione della Volpe, colpevole di aver attribuito a Licia dei disturbi alimentari di cui non ha mai parlato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA