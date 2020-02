Pago a Serena Enardu: “sono geloso di Licia Nunez”/ “É lesbica e pugliese” (GF Vip)

Pago avvisa Serena Enardu. Dopo aver avuto un acceso confronto in seguito all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 di Pedro, fratello del cantante, che ha mostrato a Pacifico (vero nome di Pago) i like lasciati da Serena sotto le foto del tentatore Alessandro Graziani pochi giorni prima di entrare nella casa, la coppia è riuscita a ritrovare la serenità parlando con più tranquillità. Oltre a discutere serenamente del loro rapporto che stanno lentamente cercando di ricostruire, Pago e Serena hanno parlato anche degli altri concorrenti del reality. Il cantante, oltre ad ammettere di essere infastidito dalla vicinanza di Serena agli altri uomini della casa, ha implicitamente invitato la fidanzata a non fidarsi di Licia Nunez che considera un pericolo perchè “è omosessuale”. “ Licia la conosco da un mese e ti dico che purtroppo ti sbagli “, ha detto Pago. “ Sono geloso di Licia, purtroppo sì. Ricordati che è pugliese, sono geloso perché è omosessuale. Con Stefano ok, è omosessuale ma è maschio, lei è donna “. ha concluso.

PAGO CONTRO LICIA NUNEZ, IL WEB S’INFURIA: “UN OMUNCULO”

Il web non perdona le frasi che Pago ha detto su Licia Nunez. Se da una parte c’è chi le considera le parole dette da un uomo insicuro, terribilmente timoroso di perdere la donna che ama, dall’altra c’è chi non è pronto a perdonare il cantante sperando che venerdì 14 febbraio, quando andrà in onda l’undicesima puntata, venga smascherato. “ Pago che dice a Serena di stare lontana da Licia perché è omosessuale rappresenta perfettamente l’ignoranza di questo Paese. Sveglia! Il Medioevo è finito “, scrive un utente su Twitter e un altro aggiunge. “ Gente insicura che non ha il minimo di sensibilità e di rispetto. Un omuncolo da umiliare peggio di quanto non sia già stato umiliato. Sono sdegnata e disgustata. Pago sei infinitamente meno del nulla “.

serena "sei geloso(di Licia)?" pago "certo perchè è omosessuale(..)stefano è omosessuale ma maschio, lei è donna" (grazie a @crewlicia io ho solo migliorato e sottotitolato) #gfvip pic.twitter.com/MJzGGwANyD — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) February 11, 2020





