Licia Nunez hot sui social/ Foto, “Dall’Honduras a casa mia è n’attimo!”

Licia Nunez, foto super hot sui social

Licia Nunez dopo l’Isola dei Famosi 2022 ritorna sui social pubblicando una foto davvero hot che fa incetta di like e conquista i fan! L’attrice è rientrata in Italia dopo la decisione di abbandonare il reality show di Canale 5 visto il prolungamento di questa edizione fino alla finale di lunedì 27 giugno. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di non proseguire la sua avventura in Honduras per motivi personali e di lavoro, ma in queste ore per attirare l’attenzione su di se ha pensato bene di pubblicare uno scatto davvero accattivante su Instagram dove si è mostrata in tutta la sua bellezza. “Nobody’s perfect. We make mistakes. We say wrong things. We fall. We get up. We learn. We grow. We move on. And we continue to live” – ha scritto l’attrice che ha poi concluso il post scrivendo – “dall’Honduras a casa mia è n’attimo!”.

Licia Nunez abbandona l'Isola dei famosi 2022/ "Ho preso altri impegni lavorativi"

Lo scatto, manco a dirlo, ha conquistato i fan dell’attrice che hanno commentato lo scatto sottolineando la bellezza di Licia che è tornata in formissima dall’Honduras. In tanti speravano che potesse continuare la sua esperienza a Playa Sgamadissima, ma la Nunez da settimane era in grande difficoltà.

Licia Nunez ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2022

Proprio durante l’ultimo televoto, Licia Nunez aveva invitato i fan a votarla per eliminarla: “faccio un appello al pubblico per tornare in Italia, fate rimanere pure gli altri, io voglio andare. Dico questo perché il mio percorso l’ho fatto e sono contenta così. Non mi pento di nulla e sono felice così sono pronta ad andarmene”. Niente da fare per la Nunez che fu salvata anche in quell’occasione. Quando però la scelta spettava a lei, l’attrice non ci ha pensato su due volte a lasciare il gioco. “Ilary sì la mia decisione è di lasciare. Io ritorno in Italia, questa è la mia finale oggi. Sì è la mia scelta definitiva sono sicura, ho deciso di andare via purtroppo sono decisa. Sono felice di aver onorato il mio contratto che scadeva il 23 di maggio. Nella mia clip di presentazione avevo detto che il mio traguardo era di raggiungere la finale. Ecco, questa è la mia finale. Non sapendo del prolungamento ho preso altri impegni lavorativi che devo rispettare. Il lavoro va onorato ed è per questo che rientro. Non posso davvero spostare questi impegni che ho preso” – ha detto la ex gieffina.

Licia Nunez/ "L'Isola dei Famosi? Mentalmente e fisicamente è dura per me"

La Nunez ha poi concluso dicendo: “pensavo che tutto sarebbe finito a fine maggio e quindi ho accettato altre proposte. Questo è il motivo reale dico davvero. Voglio ringraziare tutti voi, Mediaset e soprattutto te, Nicola e Vladimir. Per me è stata una bellissima opportunità e sono davvero grata per questa avventura. E adesso saluto mia madre e tutti i miei amici che rivedrò presto”.











