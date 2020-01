IMMA BATTAGLIA vs LUCIA NUNEZ/ “Sono offesa e arrabbiata” (Grande Fratello Vip)

Acceso scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Licia Nunez e Imma Battaglia che fa il suo ingresso nella Casa per chiarire la sua posizione. “Sai come sto? Sto come una persona che sente una profonda mancanza di rispetto. – esordisce – Io credo che le storie vanno raccontate bene, soprattutto per rispetto all’amore di cui parli, perché nella mia vita sono sempre stata una donna attenta e solidale.” Così continua il suo sfogo: “Ti ho sostenuto sempre in qualunque tua scelta di vita, eravamo entrambi consapevoli che avevamo 18 anni di differenza. L’amore che io ho avuto per te è stato profondo, forte, un amore che abbiamo vissuto bene i primi anni però derubricare dal tuo tribunale dove ti ergi a giudice della mia vita e della storia d’amore tra me ed Eva.. io sinceramente sono arrabbiata, offesa, perché io non ho tradito Licia, mi sono innamorata di Eva, c’è una grande differenza. E se mi sono innamorata di lei è perché qualcosa tra noi si è rotto.” conclude. (Aggiornamento di Anna Montesano)

IMMA BATTAGLIA PRONTA AL CONFRONTO CON LI8CIA NUNEZ

Imma Battaglia, attivista Lgbt e compagna di Eva Grimaldi, sin dall’inizio del Grande Fratello Vip 4 è stata tirata in ballo pur non essendone concorrente. Il motivo ha a che fare con la relazione avuta in passato con Licia Nunez, attrice e attuale coinquilina della Casa di Cinecittà, la quale sin dal suo ingresso ha spesso rivelato agli altri inquilini alcuni aspetti della sua vita privata finora inediti, tra gelosie e presunti tradimenti. La Nunez, infatti, ha asserito di essere stata con Imma e di aver poi scoperto, solo dopo la fine della loro relazione, di essere stata tradita con la donna che attualmente è la moglie della Battaglia, Eva Grimaldi. Una sorta di triangolo al quale Imma ha subito voluto mettere i puntini sulle “i” con uno stato social molto chiaro in cui lasciava intendere una verità ben differente rispetto a quella raccontata in tv dalla sua ex. “Licia Nunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta”, aveva aggiunto una dei leader del movimento Lgbt nel nostro Paese. Questa sera, come annunciato dal profilo social ufficiale del reality, la Battaglia romperà il silenzio e racconterà la sua di verità in merito alla relazione avuta con la neo gieffina, replicando anche al presunto tradimento con Eva Grimaldi, dallo scorso maggio sua moglie.

IMMA BATTAGLIA, LA SUA FAMIGLIA CONTRO LICIA NUNEZ

Negli ultimi due giorni, dopo le dovute precisazioni via social, Imma Battaglia è rimasta in silenzio, meditando probabilmente su un possibile confronto che probabilmente si svilupperà questa sera. A voler parlare però, è stata invece la famiglia dell’attivista scesa in campo per difendere Imma, criticando aspramente la Nunez ed il loro passato di coppia. Ad intervenire sempre via social, come riporta anche Gossip.it, è stata la sorella di Imma Battaglia che ha accusato la gieffina di usare il suo nome solo per visibilità: “La Nunez sa benissimo cosa ha fatto nella sua vita durante il periodo in cui sostiene di aver avuto una relazione con mia sorella Imma”, ha tuonato. Il fratello della Battaglia non è stato più clemente e sempre via social ha commentato: “Il suo nome lo ricordo solo accanto a quello dell’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini. Ricordo che per ovvi motivi non voleva che uscisse il suo nome accostato a mia sorella”. Non solo: a scendere in campo in difesa della moglie di Eva Grimaldi anche la cognata che ha riferito un retroscena avvenuto durante la relazione tra Imma e Licia. A suo dire, l’attrice non avrebbe accettato la presenza in casa dei nipoti della sua ex, all’epoca di 4 anni e un anno, ed il medesimo trattamento lo avrebbe riservato anche al resto della famiglia. “Non poche discussioni ci sono state su questo punto”, ha aggiunto la cognata. A questo punto però, l’ultima parola spetta proprio alla diretta interessata che avrà modo di fare chiarezza in modo definitivo.



