Licia Nunez/ Non rinuncia al Grande Fratello Vip 2020 per Barbara ma dopo…

Serata movimentata quella di ieri sera al Grande Fratello Vip 2020 dove Licia Nunez è stata chiamata nella mistery room ma non per incontrare la sua Barbara ma per leggere le sue parole, ovvero il post con il quale annuncia a tutti, tranne alla diretta interessata, di averla lasciata senza manco un incontro. In un primo momento la Nunez non ha capito bene la cosa fino a che Alfonso Signorini, nudo e crudo, le ha detto di essere stata lasciata. A quel punto chi si aspettava una reazione, lacrime e tirate dei capelli, si è messo l’anima in pace perché l’attrice è riuscita a trattenere le sue emozioni in diretta senza sembrare sconvolta e senza nemmeno lasciare la casa in quel momento per andare ad affrontare la sua dolce metà: “Tutto costruito?”, “Forse le due si erano già lasciate?”, questi i commenti che hanno subito affollato i social ma proprio nella tarda serata di ieri, ecco arrivare quello che tutti si aspettavano, ovvero la reazione, anche commossa, di Licia Nunez.

LICIA NUNEZ LASCIA LA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020 PER BARBARA?

Durante la cena premio nella Suite Licia Nunez è apparsa sconvolta per il messaggio ricevuto da Barbara Eboli e riferisce agli altri il suo pensiero: “Poteva venire a confrontarsi, dopo una storia come la nostra non mi aspettavo di ricevere solo un post” e poi ancora parlando con Clizia, commossa, ha continuato dicendo: “Che botta, non posso mai stare serena, io credevo che nella Mystery ci fosse una sorpresa…Ma una settimana fa mi ha mandato la lettera, abbiamo sempre parlato di cose importanti, di andare a vivere insieme, io non le ho mai mancato di rispetto”. L’attrice è apparsa confusa anche se Rita Rusic prima e Clizia dopo, hanno provato a consolarla cercando di farle capire che forse è solo un avviso e non dovrebbe fasciarsi la testa ma lei ha concluso: “La cosa peggiore è che non posso rispondere, non so neanche di che gesto parla, non ho fatto niente”. Lascerà la casa alla fine per parlare con lei?

