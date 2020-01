Eva Grimaldi video Freeda/ Licia Nunez “patatine prova del tradimento Imma Battaglia”

Una storia finita ormai dieci anni fa, quella tra Licia Nunez e Imma Battaglia ed al tempo stesso una nuova relazione nata negli stessi frangenti, quella tra l’attivista Lgbt e Eva Grimaldi. Anche per tale ragione la concorrente del Grande Fratello Vip ha accusato di tradimento la sua ex sebbene nella coppia, a quanto pare, ci fossero già diversi segnali di crisi, almeno stando alle parole della stessa Battaglia, intervenuta nelle passate settimane nella Casa più spiata d’Italia per tentare di fare definitivamente chiarezza. Eppure, a sostegno della tesi del tradimento, Licia Nunez ha tirato in ballo un video che racchiude una intervista a Eva Grimaldi concessa al portale Freeda, in cui l’attrice parla proprio della sua conoscenza con Imma, poi diventata lo scorso maggio sua moglie. Secondo la Nunez, quella video intervista racchiuderebbe la prova del tradimento ai suoi danni dal momento che, a suo dire, le due donne già si frequentavano quando ancora lei e Imma vivevano insieme. Il video in questione, datato 3 settembre 2018, è ancora disponibile sulla pagina Facebook del portale che ha realizzato l’intervista ad Eva, nella casa che ora condivide con Imma ed in merito al quale la Nunez ha anche citato “un quadro” immortalato proprio nel corso del filmato.

EVA GRIMALDI, VIDEO FREEDA E IL PRESUNTO TRADIMENTO TRA NUNEZ E IMMA BATTAGLIA

Eva Grimaldi nella video intervista concessa a Freeda ha parlato del suo coming out e della conoscenza con Imma Battaglia. Alla domanda “Come vi siete conosciute?”, Imma ha replicato: “Io sono andata da lei, io ho detto ‘Quella è mia’. Sai, noi donne scegliamo sempre. Sono andata al Gay Village perchè stavo uscendo da un matrimonio fallimentare. Stavo molto male, andiamo con i miei amici gay […] a un certo punto di punto in bianco dico al mio amico ‘Voglio parlare con Imma Battaglia’”. Imma in quel frangente stava salutando assessori e sindaci, quindi si presume che fosse la serata di chiusura del Gay Village, al termine dell’estate 2010. Da quell’incontro ci fu la condivisione di un piatto di patatine, mentre già dal secondo appuntamento comprese di amarla “perchè ho fatto tutto io”. Nel confronto tra Licia Nunez e la sua ex avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip, l’attivista Lgbt ha ricordato all’attrice il viaggio in Grecia, nell’estate del 2010, secondo la quale sarebbe stata lasciata da sola perchè impegnata per motivi lavorativi. In quel frangente la Battaglia avrebbe fatto i conti con una storia ormai giunta al capolinea. Di recente Licia ha parlato nuovamente di Eva Grimaldi e Imma Battaglia: “Io e Imma ci sentiamo e forse Eva non è al corrente della nostra messaggistica o delle nostre telefonate. La mia presenza è motivo di dissapori tra di loro”. Probabilmente dopo queste esternazioni sarebbe giunta la decisione della fidanzata di lasciarla a mezzo Instagram.





