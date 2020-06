Licia Nunez “un figlio con la mia compagna Barbara”/ “Dopo l’aborto vorrei una bimba”

Licia Nunez è pronta per diventare mamma. L’attrice, reduce dall’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, d’accordo con la compagna Barbara Eboli con cui, a luglio, festeggerà tre anni d’amore, ha deciso d’intraprendere un percorso che le permetterà di realizzare il sogno di avere un figlio. “Sto iniziando la prima fase dell’inseminazione assistita perchè io e la mia compagna vogliamo allargare la famiglia”, racconta a Chi. Licia Nunez, nel 2003, ha perso un figlio. All’epoca frequentava un uomo molto impegnato. Un giorno, mentre il compagno era in Giappone, Licia scopre di essere incinta, ma quando lo dice all’uomo con cui stava vivendo una relazione, la reazione non fu quella che si aspettava. Licia decise di prendere tempo fino a quando, una mattina, si rese conto di avere delle perdite. La cosa in ospedale, la perdita dal bambino e la tragica esperienza di un aborto. “Avevo perso il bambino e anche molto sangue. Il ritorno alla vita è stato un incubo”, ha raccontato a Chi.

LICIA NUNEZ: “CON LA MIA COMAGNA BARBARA EBOLI VORREI UNA BAMBINA, SI CHIAMERA’ ELENA O BEATRICE”

Riuscire a superare il dolore per la perdita di un bambino è davvero molto difficile. Licia Nunez non ha mai nascosto la sofferenza che porta dentro di sè, ma oggi è pronta a formare una famiglia con la compagna Barbara. “Con lei vorrei una femminuccia, la chiameremmo Elena o Beatrice e voglio sentirla scalciare nel mio corpo”, ammette. Licia è pronta a dare tutto l’amore del mondo a quella bambina che spera di poter scalciare presto dentro di sè e aggiunge: “la scelta di fare un figlio non nasce dalla disperazione, ma dalla voglia d’amore.Una nuova vita è solo sinonimo di gioia”. Infine, confessa di non aver più sentito il suo ex: “ma se oggi lo avessi davanti, non proverei nulla. Dalla distruzione go imparato sempre a rialzarmi”, conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA