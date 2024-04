Lidia, la mamma di Joe Bastianich sbarca all’Isola dei Famosi 2024?/ Rumors su una sorpresa…

Lidia, la mamma di Joe Bastianich protagonista dell’Isola dei Famosi 2024?

Nella famiglia Bastianich, la star non è solo Joe, attualmente in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, ma anche la mamma Lidia. La donna che, anni fa, insieme al marito, sbarcò negli Stati Uniti trovando la propria strada nella ristorazione, negli ultimi anni, grazie alla popolarità del figlio, è diventata un volto popolare del piccolo schermo. La signora Lidia, infatti, appare spesso nei contenuti social del figlio che ha poi condiviso con lei anche un’esperienza televisiva. Simpatica, schietta, diretta, semplice e molto umile, la signora Lidia, come tutte le donne della sua generazione, è una vera forza della natura.

Una donna coraggiosa al punto tale che potrebbe aver deciso di affrontare un lungo viaggio per fare una sorpresa a Joe Bastianich che, sull’Isola dei Famosi 2024, sta lentamente conquistando la scena con i suoi racconti e il suo modo di essere.

Il web sogna l’arrivo della mamma di Joe Bastianich all’Isola dei Famosi 2024

Con la sua energia e allegria, la signora Lidia potrebbe sbarcare in Honduras questa sera, nel corso della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2024 per fare una sorpresa al figlio. Nel corso della nuova puntata del reality show, infatti, tre naufraghi potranno riabbracciare la mamma e, secondo i rumors, una delle tre mamme giunte in Honduras nelle scorse ore, potrebbe essere proprio la signora Lidia.

Per scoprire se sarà davvero Joe Bastianich a ricevere l’abbraccio della mamma non ci resta che aspettare la puntata. Tuttavia, il web sogna l’arrivo tra i naufraghi della signora Lidia che, con la sua tempra di donna d’altri tempi, potrebbe regalare una piacevole pagina al pubblico del reality show.











