Lidia Miljkovic, il compagno Daniele: “Aveva paura”/ “Sapeva che sarebbe morta così”

Il caso di Lidia Miljkovic è stato approfondito ai microfoni di “Estate in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini e andata in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 giugno 2022. In esclusiva è stato intervistato il compagno della vittima, Daniele, il quale, visibilmente provato per l’accaduto, ha affermato: “Dicevo sempre a Lidia che auguro a tutti gli uomini di avere una donna come lei per capire cos’è il vero amore e cos’è una vera donna”. Erano molto innamorati, Lidia e Daniele, da 26 mesi a questa parte: 26 come le rose che l’uomo ha portato in memoria di Lidia Miljkovic dopo la notizia della sua uccisione.

Lidia Miljkovic uccisa dall'ex/ Il compagno: "Colpa di giudici e assistenti sociali"

LIDIA MILJKOVIC, IL COMPAGNO DANIELE: “MI PRENDERÒ CURA DEI SUOI FIGLI”

Il racconto del compagno di Lidia Miljkovic si arricchisce di particolari: “Mi hanno chiamato, mi hanno detto che avevano sparato a Lidia. Fino all’ultimo centimetro di strada speravo fosse viva, fosse in fin di vita, che l’avesse mancata. Poi ho visto il telo a terra e ho capito”. Lidia “aveva paura, me lo diceva. Anche quando guardavamo le trasmissioni come la vostra per altri casi, lei me lo diceva: ‘Quella sarà la mia fine’. Ora i suoi ragazzi sono dai nonni. Io ho fatto una promessa a Lidia e sono qui, mi prenderò cura dei figli”.

