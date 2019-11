Lidia Schillaci è Whitney Houston/ Vincitrice del torneo? (Tale e Quale Show)

LIDIA SCHILLACI E’ WHITNEY HOUSTON A TALE E QUALE SHOW 2019

Non ci meravigliamo più né di quanto possa cambiare e nemmeno per l’estensione della sua voce, il pubblico di Tale e Quale Show 2019 la adora e anche i giudici ormai sono pazzi di lei, fino a dove si spingerà questa volta Lidia Schillaci nei panni di Whitney Houston? Lo scopriremo questa sera con la messa in onda della finalissima del programma canterino di Carlo Conti che si avvia all’epilogo con la bella cantante professionista, vogliamo ricordalo, già sul podio. Solo un vero e proprio terremoto potrebbe spingerla questa sera fuori dai primi tre posti in classifica mentre un’esibizione ben riuscita potrebbe aiutarla a lasciare il secondo posto che ha portato a casa la scorsa settimana per occupare il primo Antonio Mezzancella. Lidia Schillaci sarà chiamata alla prova del nove lasciandosi all’attivo la vittoria di ben due puntate del programma che l’hanno resa protagonista del noto varietà televisivo condotto da Carlo Conti che tornerà su Rai1 proprio questa sera.

LIDIA SCHILLACI VINCITRICE CON EDITH PIAF

La scorsa settimana Lidia Schillaci si è aggiudicata la vittoria della puntata con un’eccellente interpretazione di Edith Piaf e questa sera spera di fare altrettanto impersonando la dolce e agguerrita Whitney Houston. Venerdì scorso, la sua esibizione tutt’altro che semplice ha incantato il pubblico tanto da conquistare addirittura una standing ovation con i complimenti dei giudici storici del programma e del quarto giurato Nino Frassica, che ha scelto proprio Lidia Schillaci per il primo posto della sua classifica personale. Anche Rita Pavone, ospite della serata, le ha riservato il suo bottino ovvero i 10 punti per il suo premio speciale. Tutto questo le ha permesso di arrivare al primo posto lasciandosi alle spalle proprio Roberta Bonanno nei panni di Rita Pavone e il favorito alla vittoria finale, Francesco Monte, nei panni di Nek.

LIDIA SCHILLACI SI DISSOCIA DA LUCA FAVILLA?

Proprio nei giorni scorsi il fidanzato Luca Favilla aveva preso le sue parti accusando i giudici di Tale e Quale Show 2019 di avere già un vincitore annunciato e che quello non era la sua amata Lidia Schillaci. Solo quando le polemiche si sono placate, è toccato proprio alla bella cantante confermare la sua relazione con Luca Favilla nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da Me minimizzando le accuse che lui ha rivolto al programma che l’ha ospitata in questi mesi: “L’amore rende impulsivi certe volte… Tra l’altro a lui si sono accodati molti altri commenti simili”. Poi ha continuato piazzando un aiutino proprio ai giudici: “Io però non vorrei mai essere nei panni dei giudici. Io rispetto assolutamente il loro giudizio e mi dissocio da tutto questo anche perché è una giuria di qualità”. Quindi anche quelle del fidanzato ci sentiamo di aggiungere…



