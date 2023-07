Ligabue, concerto 5 luglio 2023 a Milano/ Scaletta canzoni: il tredicesimo evento al San Siro

Concerto di Ligabue, 5 luglio 2023: oggi al San Siro di Milano

Oggi, 5 Luglio, ci sarà il tredicesimo concerto di Ligabue a San Siro, Milano. Evento molto atteso dai suoi fan a pochi mesi dall’uscita di ‘Riderai’, il suo nuovo singolo. Proprio il cantante, nell’intervista a Radio DEEJAY durante Deejay Chiama Italia, ha spiegato il significato di ‘Riderai’ a Linus e Nicola Savino. Queste le parole del cantante riportate dal portale deejay.it: “Riderai è nata pensando al fatto che sono tanti anni che ci conosciamo. Abbiamo un pochettino di anni di vita alle spalle, e ti rendi conto che è assolutamente vero quello che ti hanno sempre detto, nel senso ‘Sappi che prima o poi di tutto quello che in questo momento ti tormenta, per cui ti senti travolto, tra 3 o 4 anni ne riderai’”.

Ligabue ha quindi spiegato che: “Ed è vero. La maggior parte delle cose per cui ci lasciamo giù il fegato, ci lasciamo travolgere, dopo un po’ di tempo ci mettiamo lì e diciamo ‘Pensa te quanta energia abbiamo perso’. Il problema è che è molto difficile trasferire nel presente questo pensiero. Però se c’è qualcuno che te lo ricorda, è giusto farlo. Per cui mi sono preso la responsabilità, vista la mia veneranda età, di ricordarlo”.

Concerto di Ligabue, 5 luglio 2023: la scaletta dell’evento

Per quanto riguarda la scaletta del concerto a San Siro non ci sono ufficialità. Volendoci però basare su quella dello scorso 28 aprile ai Magazzini Generali di Milano possiamo ipotizzarla.

Libera nos a malo

Balliamo sul mondo

Riderai

L’odore del sesso

Si viene e si va

Ci sei sempre stata

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Ho messo via

Il sale della terra

I duri hanno due cuori

Una vita da mediano

È venerdì, non mi rompete i coglioni

Tutti vogliono viaggiare in prima

Il mio nome è mai più

Marlon Brando è sempre lui

Piccola stella senza cielo

Certe notti

Questa è la mia vita

Tra palco e realtà

Urlando contro il cielo

Leggero

