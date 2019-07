Ligabue, concerto stadio Olimpico Roma 2019/ Scaletta, ultimi biglietti e effetti speciali

Ligabue torna a Roma in concerto, allo Stadio Olimpico

Luciano Ligabue in concerto a Roma per l’ultima tappa del suo Start Tour 2019. Il concerto inizierà alle ore 21. Allo Stadio Olimpico di Roma il cantante presenta i brani del suo ultimo album Start insieme a quelli che hanno esaltato la sua trentennale carriera. Ligabue sarà accompagnato da una band composta da Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso) e Ivano Zanotti (batteria, percussioni). Il nuovo album Start include dieci brani inediti, tra i quali il singolo apripista “Luci d’America”, pubblicato lo scorso 11 gennaio. “Start” è il dodicesimo album studio di Luciano Ligabue, pubblicato l’8 marzo 2019 dalla Zoo Aperto.

Ligabue, scaletta Concerto di Roma stadio Olimpico

Luciano Ligabue termina dunque la maratona degli stadi all’ombra del Colosseo. Sarà una serata magica, dove non mancheranno schermi al led giganti e luci di ogni genere. I biglietti per questo grande evento sono ancora disponibili, con prezzi a partire dai 30 euro. Lo Start Tour giunge dunque al termine e lo fa col botto. Ecco quale potrebbe essere la scaletta delle canzoni che Ligabue porterà anche allo Stadio Olimpico di Roma: 1 Polvere di stelle; 2 Ancora noi; 3 A modo tuo; 4 Si viene e si va; 5 Quella che non sei; 6 Balliamo sul mondo; 7 Ho messo via / Ho perso le parole (Acoustic medley); 8 Leggero; 9 Tutti vogliono viaggiare in prima; 10 Happy Hour; 11 La cattiva compagnia; 12 Non è tempo per noi; 13 Marlon Brando è sempre lui; 14 Luci d’America; 15 Mai dire mai; 16 Vivo morto o X / Eri bellissima / Il giorno dei giorni / L’odore del sesso / I ragazzi sono in giro / Libera nos a malo / Il meglio deve ancora venire (Rock medley); 17 Niente paura; 18 Certe donne brillano; 19 Certe notti; 20 A che ora è la fine del mondo?; 21 Tra palco e realtà; 22 Piccola stella senza cielo; 23 Urlando contro il cielo.

