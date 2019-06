Lignano, giovani fanno sesso in centro: denunciati/ A Jesolo, vigili contro i nudisti

Arriva l’estate e aumentano i bollori, e spesso e volentieri si incappa, come accaduto a Lignano Sabbiadoro, di sfidare la legge con atti osceni in luogo pubblico. Come riportato dai colleghi di Udine20.it, due giovani ragazzi sono stati denunciati dalle forze dell’ordine perché sorpresi a consumare un rapporto sessuale in pieno giorno, nel viale centrale e pedonale della nota cittadina in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. I due, beccati nel fare qualcosa che in teoria bisognerebbe svolgere lontano da occhi indiscreti, sono di origini austriaca, provenienti dalla zona di Salisburgo, e di 19 anni (lei) e 21 (lui). L’episodio risale alla scorsa domenica, 9 giugno, giorno di Pentecoste, in cui molti turisti della vicina Austria scelgono appunto il litorale friulano per trascorrere le loro vacanze estive.

LIGNANO, GIOVANI FANNO SESSO IN CENTRO: DENUNCIATI

La coppia è stata trovata con un tasso alcolemico sopra le media che ha decisamente scaldato ancora di più l’atmosfera, e dopo essersi infilata in un androne di un palazzo, la giovane si è completamente spogliata, mentre il suo partner è rimasto in costume, facendo poi quello che dovevano fare fra i passanti sorpresi. Qualcuno ha anche ripreso la scena con uno smartphone, e quando si sono accorti di aver attirato troppo l’attenzione si sono rivestiti e allontanati. Purtroppo per loro, però, il tutto era già stato segnalato alla polizia locale, che è giunta immediatamente sul posto invitando i due giovani a recarsi con loro al comando. Da Lignano a Jesolo, da una nota meta vacanziera friulana ad una veneta. Come riferito dal Gazzettino, sono scattati in questi giorni i controlli serrati delle forze dell’ordine presso la spiaggia del Mort, un lembo di terra frequentato storicamente da nudisti, dove accade di tutto. Per evitare che la spiaggia si trasformi in un bordello a cielo aperto, le autorità hanno iniziato i pattugliamenti su preciso ordine del sindaco.

