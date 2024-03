Liliana Fiorelli, chi è l’attrice di ‘Siccità’/ “Dobbiamo smettere di considerare la fisicità un problema”

Liliana Fiorelli, chi è: carriera e film noti

Liliana Fiorelli sarà ospite nel pomeriggio di oggi, a La volta buona di Caterina Balivo dove si racconterà a tuttotondo. Nata a Roma nel 1990 ha avuto subito chiara la sua predisposizione e passione per il mondo del cinema. Si laurea in Arti e Scienze dello spettacolo, e decide di continuare la sua formazione anche in America.

Amici 23, classifica inediti/ Holden record, Mida mira al vertice e Nahaze ha la sua rivincita

Il debutto su grande schermo arriva con film quali: I Predatori di Pietro Castellitto, Confusi e Felici di Massimiliano Bruno, Fortunata di Sergio Castellitto, Nato a Casal di Principe di Bruno Oliviero. Il successo arriva, però, più tardi con Siccità che l’ha resa nota al grande pubblico. L’attrice viene anche scelta tra i protagonisti del remake italiano di This is us Noi. Fiorelli fa la sua apparizione anche su piccolo schermo in programmi quali: Mai dire Talk e Quelli che il calcio.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 marzo 2024: sfilata femminile con Tina Cipollari in passerella

Liliana Fiorelli: Dobbiamo smettere di considerare la fisicità un problema”

Liliana Fiorelli ha sempre cercato di sfidare i pregiudizi, anche quelli legai al corpo che spesso si insinua anche nel mondo del cinema. In un’intervista a Vanity Fair, l’attrice svela quale potrebbe essere la soluzione a questo: “Arredando questo tunnel: la luce è ancora lontana, ma il cammino possiamo farlo insieme. Le soluzioni frettolose non portano da nessuna parte, ma dobbiamo smettere di considerare la fisicità un problema. Penso, per esempio, a un’artista ineguagliabile come Sophia Loren, che si è adattata a qualunque tipo di ruolo indipendentemente dal suo corpo. Non bisogna mia spingere sull’acceleratore, ma accettare la naturalezza“.

Renata Couling, chi è la moglie di Mal/ Colpo di fulmine in un night sulle note di Furia

Liliana Fiorelli parla poi del rapporto con il suo corpo strettamente collegato alla capacità di rinunciare alla ‘perfezione’: “Certe volte penso a quanto tempo sprechiamo a rincorrere questa chimera. Se anche raggiungessimo questa perfezione, che cosa ce ne faremmo dopo? Niente. So solo che non tornerei mai indietro, a questa ossessione della giovinezza, dei rimorsi, dei rimpianti. Sono felicissima di essere dove sono, e non vorrei mai rimettere piede in quel luogo di confusione. Credo poi che le nuove generazioni siano più determinate non solo a non credere alla perfezione, ma anche a prendere presto consapevolezza del loro corpo. È un bellissimo segnale“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA