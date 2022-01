Liliana Resinovich, il marito: “È stata plagiata da amico”/ “Non voleva lasciarmi”

La scomparsa di Liliana Resinovich è ancora un mistero, ma il marito Sebastiano Visintin ha le idee chiare su cosa potrebbe essere accaduto tra la donna e l’amico di 82 anni: “Lilly probabilmente era diventata succube di lui, che le aveva chiesto una mano perché era solo. Magari le cose sono degenerate piano piano e lei non se ne è accorta. È stata plagiata. Il fatto che lui dica che mia moglie non stava bene con me e voleva lasciarmi è impressionante. È una persona forte, intelligente e dominante e ciò mi spaventa, forse si è accorto che era una donna eccezionale e voleva portarsela via”, ha detto nel corso della puntata di Storie italiane di mercoledì 5 gennaio.

L’uomo, nel dettaglio, ha detto agli inquirenti che la sessantatreenne di Trento gli aveva annunciato il a metà dicembre la volontà di separarsi dal marito, tanto che qualche giorno dopo sarebbero dovuti partire per un weekend. Una versione che Sebastiano Visintin nega totalmente: “La mattina della scomparsa non ho notato niente, abbiamo fatto colazione e ci siamo salutati”. La donna sarebbe dovuta andare, secondo la ricostruzione, ad un incontro con le amiche e successivamente a svolgere alcune commissioni, ma nessuno l’ha vista. Il registro telefonico rivela che alle 8.22 Liliana Resinovich ha ricevuto una chiamata proprio dall’amico di 82 anni. “È dopo quella telefonata che è cambiato tutto”, commenta. E precisa: “Non credo le abbia fatto del male, ma che l’abbia condizionata. Ha avuto una responsabilità diretta su ciò che lei aveva intenzione di fare”.

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, punta il dito contro l’amico di 82 anni della donna a Storie italiane, parlando anche del mistero dei telefonini: la donna ne aveva due (uno per i social e l’altro per le chiamate), ma entrambi sono rimasti a casa quando è uscita. “È uscita di casa soltanto con le chiavi, senza prendere nulla. Probabilmente aveva bisogno di prendere aria, magari ha fatto una passeggiata qui vicino. Dove è andata non lo so”, ha raccontato. E sulle tempistiche della denuncia: “Quel giorno ho trascorso la mia vita nella normalità. Quando sono rientrato ho visto i telefonini e pensavo li avesse dimenticati. Ho visto che c’era una chiamata persa e alcuni messaggi. Ho aspettato fino a tardo pomeriggio che tornasse, ma nulla”.

Successivamente l’uomo ha controllato le chat nel telefono e ha trovato proprio quella con l’amico di 82 anni: “C’erano alcuni messaggi incomprensibili. Non erano messaggi d’amore, ma parole. Si scambiavano messaggi in codice, è questo che mi fa impazzire. Io ho subito detto agli inquirenti che lì dentro c’erano le risposte”. Infine, Sebastiano Visintin ha rivolto un appello alle amiche di Liliana Resinovich: “Se sapete qualcosa, ditelo. A me non interessa niente dei soldi e di altri discorsi, a me interessa che Lilly torni a casa”.



