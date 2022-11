Liliana Resinovich/ Il marito: “Le risposte non le avremo mai, tormentato da 11 mesi”

Gli ultimi aggiornamenti su Liliana Resinovich a Mattino Cinque, programma in onda tutte le mattine su Canale 5. Il talk condotto da Federica Panicucci ha intervistato Sebastiano Visintin, marito della donna trovata senza vita a gennaio nei boschi di Trieste. Nelle ultime ore è emerso un giallo, una telefonata cancellata dalla cronologia di Lily: “Non l’ho assolutamente cancellata io, ho solo bloccato il numero di Claudio, non sapevo di chi fosse. Lei mi diceva che spesso aveva numeri che la chiamavano… Io ho parlato con il signor Claudio e non sapevo che rapporto vi era fra loro, gli ho detto che avevo visto la chiamata sul cellulare”.

“Questo è successo alcuni giorni dopo la scomparsa di Liliana Resinovich. Il blocco non l’ho fatto subito. Io comunque ho molta confusione di quei giorni lì: il blocco è avvenuto subito dopo la scomparsa di Lily? Può essere vero”. Quindi il marito di Liliana Resinovich ha proseguito: “Giorni dopo ho visto su WhatsApp due messaggi di Claudio in cui uno diceva che ne avrebbero parlato dopo e un altro in cui si leggeva ‘Qualsiasi cosa sia’, sono messaggi che vanno approfonditi”.

LILIANA RESINOVICH: “SONO COSE TROPPO PIU’ GRANDI DI NOI”

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha aggiunto: “Ci sono cose troppo grandi di noi che non riusciamo a capire, ci saranno esperti che analizzeranno e vedranno di scoprire le incongruenze che ci sono. A mia idea certe risposte non le avremo mai, bisognerà capire come sono state fatte queste analisi medico legali ma non sono io la persona giusta. Ciò che veramente mi tormenta è non riuscire a capire, dopo quasi 11 mesi non avere risposte, provate a pensare questo marito che è qua in queste condizioni tremende”.

Parole che fanno riflettere quelle del marito della povera Liliana Resinovich, che ufficialmente, stando alla perizia della procura si sarebbe suicidata stringendosi un sacchetto attorno al collo, ma sono troppe le cose che non tornano a cominciare dal capire dove la stessa sia stata per circa tre settimane prima che il suo cadavere venisse trovato nei boschi di Trieste.











