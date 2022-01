Liliana Resinovich, parla l’amico Claudio/ “Era unica, finora verità solo parziale”

Mentre le indagini sulla morte di Liliana Resinovich proseguono, la famiglia della donna rinvenuta cadavere a quasi un mese dalla sua sparizione da Trieste attende la verità. Una verità attesa però anche dall’amico speciale Claudio, l’uomo al quale Liliana detta “Lilly” si era riavvicinata negli ultimi tempi. Nelle passate ore l’uomo ha parlato in esclusiva ai microfoni della trasmissione di Raidue, Ore 14. Dalla sua voce è trapelata tutta l’emozione ma anche il dolore legati alla vicenda.

L’amico di Liliana, Claudio, ha descritto la donna asserendo: “Un ricordo di Lilly è la dolcezza, soprattutto la dolcezza che aveva, ormai purtroppo devo dire aveva con un groppo alla gola, quella donna”. “E’ unica, punto. Questo posso dirvi, niente di più niente di meno”, si è limitato ad aggiungere l’amico. Rispetto al rapporto che aveva con Lilly, il signor Claudio ha confermato che il loro era un rapporto platonico più da amico che da amante: “Questo lo confermo, lo riconfermo. Lo dirò sempre, questo lo posso dire. Per cui è tutto qua”, ha proseguito.

Liliana Resinovich, l’intervista all’amico Claudio

Claudio, l’amico di Liliana Resinovich si è dovuto limitare nel parlare della donna morta nel corso della sua intervista telefonica alla trasmissione di Raidue: “Mi dispiace anche di non poter parlare a ruota libera, però lo farei volentieri proprio in sua memoria”, ha aggiunto, “Proprio per difendere la sua memoria ma non posso e non devo”.

L’uomo è un fiume in piena e frenato dal fatto di non poter parlare oltre ha aggiunto: “Io mi aspetto che venga fuori tutta la verità, perché è venuta fuori solo parzialmente. Quando è morta esattamente. Come è morta esattamente. Da quanto tempo era lì esattamente, eccetera”. Domande che meritano indubbiamente una risposta. Claudio è l’uomo di 82 anni nonché l’ultima persona che Liliana avrebbe dovuto vedere il giorno della sua scomparsa. I due avevano un appuntamento intorno alle 9 del mattino ma la donna lo avrebbe chiamato alle 8.22 informandolo che avrebbe fatto tardi perché prima sarebbe dovuta passare da un negozio di telefonia. Da quel momento però la donna sparisce prima di essere rinvenuta cadavere in una area boschiva poco distante dalla sua abitazione.

