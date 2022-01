Liliana Resinovich, testimone “aveva sguardo triste”/ “Marito è venuto a dirmi che…”

La scomparsa e la successiva morte di Liliana Resinovich continua ad essere un giallo ancora lontano dalla sua risoluzione. Iva, commerciante in un negozio di frutta e verdura a Trieste, potrebbe essere l’ultima persona ad aver visto Liliana. La donna avrebbe visto passare la pensionata il giorno della scomparsa, lo scorso 14 dicembre: “Quella mattina ero tranquilla perché avevo appena messo in ordine il negozio e alzando la testa vedo che passa una persona tutta in scuro. Non ho capito subito chi fosse quella persona ma poi ho riconosciuto il ciuffo bianco e gli occhi ed ho capito che era Liliana”, ha raccontato la testimone alla trasmissione Ore 14. “Ho visto gli occhi tristi, pensierosi che non andava tanto bene”, ha aggiunto.

La testimone avrebbe visto Liliana intorno alle 8.30 del mattino e sarebbe rimasta molto colpita dalla sua tristezza: “Guardava per terra, aveva le mani in tasca ed ho visto questo sguardo che mi è rimasto molto impresso”, ha proseguito. La testimone, tuttavia, non avrebbe visto alcuna borsa, come effettivamente risultato al momento del ritrovamento del corpo.

Liliana Resinovich, testimone è l’ultima ad averla vista

La criminologa Roberta Bruzzone ha messo in dubbio la testimonianza di Iva rispetto allo sguardo triste intravisto nella donna che a suo dire sarebbe stata Liliana Resinovich. La negoziante ha tuttavia ribadito: “Ho notato subito lo sguardo triste, non era lo sguardo solito di Liliana ma molto pensieroso”. La donna morta era una sua cliente: “Ho parlato con lei molte volte”. “E’ solo passata ma non ha salutato”, ha aggiunto la negoziante.

Tra gli altri dettagli rimasti impressi nella testimone Iva, intervenuta alla trasmissione Ore 14, è rappresentato dal fatto che nessuno abbia portato una foto della donna quando risultava ancora scomparsa: “Nessuno sapeva che era scomparsa”, ha spiegato. Neanche il marito si sarebbe recato in negozio per far vedere la foto della donna: “Nessuno”, ha confermato Iva. “Lui è venuto dopo, quando sono venuti i primi giornalisti è venuto per dirmi che Liliana mi voleva bene ma non ha fatto domande”, usando il verbo al tempo imperfetto. È solo una suggestione?

