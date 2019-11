Liliana Segre, incontro con Matteo Salvini/ Leader Lega dalla senatrice con la figlia

Liliana Segre e Matteo Salvini, incontro ieri a Milano tra la senatrice a vita ed il leader della Lega. Dopo le polemiche sulla commissione Segre, con la senatrice a vita sotto scorta per le minacce ricevute, l’ex ministro dell’Interno le ha fatto visita nella sua casa di Milano: come sottolinea il Corriere della Sera, l’incontro sarebbe dovuto essere segreto ed è massimo riserbo sui contenuti della chiacchierata. Il numero uno del Carroccio è stato accompagnato dalla figlia Mirta, 6 anni, e non era presente nessun altro rappresentante delle istituzioni, né uomini dello staff leghista. L’incontro è andato in scena poco dopo le ore 17,00 e, come dicevamo, bocche cucite: «Un incontro privato che tale doveva restare. Da parte nostra manteniamo un totale impegno alla riservatezza», le parole di Luciano Belli Paci, uno dei tre figli della senatrice.

INCONTRO LILIANA SEGRE-MATTEO SALVINI A MILANO

L’incontro tra Liliana Segre e Matteo Salvini è andato in scena dopo l’apertura della senatrice a vita, che aveva raccolto la proposta del leader leghista di incontrarla per discutere. «Ci sono vari modi di chiedere un appuntamento», le parole della Segre, che aveva deciso di staccare la spina dopo gli ultimi giorni caotici: «Cerca la calma e non la piazza. Io e mio fratello in questo senso vogliamo proteggerla», ha confidato il figlio Luciano. Il riferimento è alla manifestazione di Milano, in piazza per renderle omaggio e attestare vicinanza dopo gli attacchi ricevuti sui social e non, tanto da richiedere la scorta. Su questo punto, evidenzia il Corriere della Sera, la Segre aveva affermato: «Essendo una vecchietta pensavo di essere di nessun interesse, quindi non me lo aspettavo. Di certo non sono stata io a chiederla».

