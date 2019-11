Liliana Segre sotto scorta/ La decisione dopo insulti, minacce e lo striscione di FN

Liliana Segre avrà da oggi la scorta. Dopo innumerevoli minacce via web nei confronti della senatrice a vita, con l’aggiunta di uno striscione esporto da Forza Nuova durante un appuntamento pubblico a cui la stessa stava partecipando a Milano, il prefetto Renato Saccone ha deciso di assegnare la tutela alla donna deportata nel campo di concentramento di Auschwitz quando aveva 14 anni. Come riferisce l’edizione online di Repubblica, da oggi la Segre sarà accompagnata da due carabinieri che la seguiranno in ogni suo spostamento. Un nuovo capitolo che si aggiunge alle numerose polemiche sorte dopo l’approvazione del Senato della commissione commissione straordinaria che si occuperà del contrasto all’intolleranza, al razzismo, all’antisemitismo e all’istigazione all’odio e alla violenza, a cui tutto il centro destra si era opposto compatto. La decisione della scorta è stata presa nella giornata di ieri durante il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, e nel contempo la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta a seguito delle minacce e degli insulti, al momento contro ignoti.

LILIANA SEGRE SOTTO SCORTA: IL COMMENTO DI FIANO (PD)

Il deputato del Partito Democratico, Emanuele Fiano, ha commentato così la notizia: “A Liliana Segre, una delle ultime sopravvissute italiane alle camere a gas di Auschwitz-Birkenau, oggi lo Stato assegna una scorta perché la deve difendere da nuove minacce. È un terribile segnale, è un mondo che corre all’indietro. Difendere oggi chi ha attraversato l’inferno ieri è un dovere ma è anche una sconfitta”. Così ha invece parlato Simona Malpezzi, sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento: “La decisione di mettere sotto tutela la senatrice a vita Lilliana Segre, per le continue minacce che riceve, rende l’idea del pericolo che corrono tutte le persone civili e democratiche nel nostro Paese. C’è un clima sociale e politico pesante in Italia che viene spesso sottovalutato, da oggi non deve essere più possibile tollerare qualsiasi manifestazione o cedimento verso posizioni razziste e fasciste. È un impegno che tutti i gruppi parlamentari devono assumere con chiarezza. Lo dobbiamo a Lilliana Segre, lo dobbiamo alla democrazia che va difesa senza alcuna ambiguità”.

