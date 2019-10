Liliana Segre, Senato approva mozione/ Polemica per astensione Cdx “Valori traditi”

Il senato ha dato il via libera per la mozione proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre, per l’istituzione di una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. I voti favorevoli sono stati 152, mentre nessuno è stato contrario, e 98 gli astenuti fra le fila del centrodestra. Al termine delle votazioni, come sottolineato dai colleghi di Tgcom24.it, l’assemblea ha tributato una standing ovation alla senatrice a vita. Tutti felici e contenti, tranne numerosi esponenti del centrodestra, e non solo, per la decisione di astenersi. La prima che ha puntato il dito contro i suoi è stata Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, che ha spiegato: “La mia Forza Italia, la mia casa, non si sarebbe mai astenuta in un voto sull’antisemitismo. Stiamo tradendo i nostri valori e cambiando pelle. Intendo questo – ha proseguito l’ex ministro per le pari opportunità – quando dico che nell’alleanza di centrodestra andiamo a rimorchio senza rivendicare la nostra identità. Se l’unità della coalizione in politica è un valore aggiunto, essa non può compromettere i valori veri, quelli che fanno parte della nostra storia”.

MOZIONE LILIANA SEGRE, FIANO (PD) “ANDATA IN SCENA LA VERGOGNA”

In coda alla Carfagna anche diversi esponenti forzisti, nonché membri dell’opposizione, a cominciare da Emanuele Fiano del Partito Democratico, che ha spiegato come al senato sia “andata in scena la vergogna, inaccettabile, dell’astensione di tutto il centrodestra sulla proposta di Liliana Segre per istituire una commissione sui discorsi d’odio nel web, il comportamento del centro destra rimarrà una macchia indelebile per la nostra storia parlamentare. Su questi temi non sono accettabili pelosi distinguo e manovre politiche di basso conio!”. Coloro che hanno deciso di astenersi si difendono, a cominciare dal senatore dei Fratelli d’Italia, Fazzolari, che ha motivato la sua scelta, e quella del suo partito, con tali parole: “Fratelli d’Italia non ha votato a favore dell’istituzione della commissione perché non è una commissione sull’antisemitismo, come volevano far credere, ma una commissione volta alla censura politica. Purtroppo la mozione Segre è in realtà la mozione Boldrini, perché ricalca fedelmente la commistione ‘Jo Cox’ istituita dall’allora presidente della Camera, con la finalità di creare un gruppo di ‘saggi’ con il potere di censurare chi non rispetta i canoni del politicamente corretto”.

