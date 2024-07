“Liliana Segre ebrea psicopatica”: Nicola Quatrano ospite di Pd, M5s, Avs/ Bufera su convegno pro Palestina

Aveva insultato Liliana Segre definendola «psicopatica perché ebrea», ma nonostante ciò l’avvocato Nicola Quatrano compare tra gli ospiti del convegno organizzato da Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra (Avs) per il 16 luglio alla Camera che sta già facendo discutere. A denunciare il caso è Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, che ha espresso solidarietà nei confronti della senatrice a vita alla luce dell’iniziativa di Laura Boldrini con Stefania Ascari e Franco Mari. Tra gli «estremisti vari» invitati al convegno dell’Intergruppo parlamentare per la Pace tra la Palestina e Israele c’è pure Nicola Quatrano, ex magistrato ora avvocato che aveva duramente attaccato Liliana Segre.

Il riferimento è al tweet dello scorso 16 marzo in cui Nicola Quatrano cita lo scrittore Laurent Guyenot riguardo la «psicopatia biblica di Israele», che la caratteristica dello psicopatico è l’assenza di empatia, quindi l’«inibizione morale nel nuocere agli altri, unita alla sete di potere». A fornire un identikit per chi non lo conosce è il Giornale, che ricorda alcune delle dichiarazioni di Nicola Quatrano, dell’avvocato, ex pm della Tangentopoli napoletana: ha definito Israele «uno Stato razzista che pratica la segregazione razziale» alla missione di «giudaizzare la Palestina». Dopo essersi tolto la toga, Nicola Quatrano ha fondato l’Osservatorio internazionale per i diritti, che si occupa di violazione dei diritti umani. In realtà, non erano passati inosservate anche le critiche all’Ucraina.

CORO DI CRITICHE AL CONVEGNO DI PD, M5S E AVS

Ettore Rosato di Azione all’Adnkronos ha invitato alla prudenza riguardo gli inviti ai convegni alla Camera, anche perché siamo lontani dalla questione della libertà di espressione alla luce dell’attacco rivolto alla senatrice a vita Liliana Segre. Coro di critiche dal centrodestra, in particolare da Fratelli d’Italia, con la vicepresidente alla Camera, Augusta Montaruli, che si rivolge direttamente alla segretaria del Pd Elly Schlein, chiedendole di chiarire se condivide le parole di Nicola Quatrano su Liliana Segre, evidenziando «l’ipocrisia» della sinistra. Va oltre Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, il quale segnalerà le iniziative del Pd, che «ha a che fare con personaggi che hanno espresso posizioni o antisemite o di disprezzo verso gli esponenti del mondo ebraico». Quindi, Gasparri ritiene che debbano esserci approfondimenti ai sensi della legge Mancino.

Nel frattempo, Fdi ha chiesto al presidente della Camera Lorenzo Fontana di revocare l’uso della sala per il convegno. Peraltro, a quel convegno sarà coinvolto anche Shawan Jabarin di Al-Haq, insieme ad Aoi, Arci, Assopace Palestina e Amnesty International. A tal proposito, il Corriere della Sera ricorda che l’ong nell’ottobre di tre anni fa fu accusata da Israele, insieme ad altre 5 ong palestinesi, di essere una «organizzazione terroristica». Nonostante la bufera, nessun esponente del Pd, M5s di Avs ha reso dichiarazioni e l’evento, almeno per il momento, non è stato annullato.

Sostiene Guyénot, a proposito della psicopatia biblica di Israele, che il tratto più caratteristico dello psicopatico è la completa assenza di empatia e, di conseguenza, di inibizione morale nel nuocere agli altri, unita alla sete di potere. pic.twitter.com/tPQ8BEYIVc — nicola quatrano (@nicola_quatrano) March 16, 2024













