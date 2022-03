Lilli Gruber invita giornalista russo: “Ucraina? Non c’è guerra”/ Caos a Otto e Mezzo

Caos a Otto e Mezzo, dove la padrona di casa Lilli Gruber ha invitato un giornalista russo nella puntata di mercoledì 28 marzo. Tra gli ospiti del programma di LA7 c’è Alexey Bobrovsky, giornalista russo che ai microfoni della tv italiana nega la guerra in Ucraina: “Noi la chiamiamo operazione speciale militare, perché non abbiamo una guerra in corso contro l’Ucraina. Abbiamo solo un conflitto con delle persone che con delle parole e gesti nazisti hanno preso in ostaggio città e popolazioni ucraine”.

La conduttrice prova a smentirlo, mettendolo davanti alla realtà dei fatti: “Ma scusami, ma state bombardando l’Ucraina e avete invaso quel paese. Se non è una guerra questa“ dichiara la Gruber. Il giornalista risponde: “Le guerre sono quelle fatte dagli americani in Iraq”. La padrona di casa rincara però la dose affermando: “Come anche in Ucraina”. Niente da fare, però: Bobrovsky continua a sostenere la sua tesi a favore di Vladimir Putin. Secondo il giornalista, le uniche colpite in Ucraina sono le basi militari e “sono gli ucraini a sparare alla loro popolazione”.

Giornalista russo da Lilli Gruber: i social si schierano contro

L’ospitata di Alexey Bobrovsky ha scatenato non poche polemiche e a nulla è servito il contraddittorio di Lilli Gruber, che ha provato ad opporsi al punto di vista del russo. I social, infatti, si sono schierati nettamente contro il programma Otto e Mezzo e contro la conduttrice stessa. Su Twitter si legge: “Gruber è oramai persa. Non ne imbrocca una. Sarà la presenza costante di sbandati nella sua trasmissione”. Un altro utente scrive: “Per compiacere il russo si arriva a definire una guerra un’operazione speciale. Complimenti Gruber”. Il comportamento della conduttrice e degli ospiti non è stato apprezzato dai telespettatori: “Non hanno osato pronunciare le parole “guerra di invasione”, tutti dalla Gruber agli ospiti hanno detto ‘operazione militare speciale’, per non provocare l’ospite”.

C’è però chi ha apprezzato quantomeno l’opposizione della conduttrice alle parole del giornalista russo: “Almeno la Gruber e con sorpresa Caracciolo hanno avuto un sussulto di dignità e lo hanno contrastato quasi compatendolo. C’era veramente da sputargli in faccia”.











