Lilli Gruber, morta la mamma Herlinde Deutsch/ Il silenzio della giornalista: venerdì i funerali

Lutto per Lilli Gruber: morta la mamma

Grave lutto per Lilli Gruber: a 96 anni, è morta la mamma Herlinde, nella sua casa ad Egna (Neumarkt), in provincia di Bolzano, dove viveva da molto tempo come fa sapere l’AdnKronos. Herlinde Deutsch Gruber era nata a Brunico il 12 maggio 1927 e aveva sposato Alfred Gruber, un imprenditore edile di Cortaccia, paesino su un altopiano della valle dell’Adige. Nonostante i tanti impegni di lavoro e la distanza, Lilli Gruber aveva mantenuto un rapporto strettissimo con la madre e, dopo il dolore che l’ha colpita, si è chiusa nel suo silenzio. Nessuna dichiarazione, al momento, da parte della giornalista.

Beatrice Luzzi dimentica Garibaldi: "Passerei il Natale con Federico"/ Giuseppe replica svelando che...

Come fa sapere l’AdnKronos, i funerali della madre di Lilli Gruber si terranno venerdì 22 dicembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Nicola ad Egna. Nella stessa chiesa, giovedì 21 dicembre alle ore 19 e venerdì 22 dicembre alle ore 14,30, verrà recitato il rosario in memoria della defunta.

Lilli Gruber e il rapporto con la madre

Pur essendo molto schiva e riservata, nel corso degli anni, nelle varie interviste rilasciate, Lilli Gruber ha parlato spesso della madre e del rapporto che aveva con lei sottolineando quanto la mentalità della donna sia stata fondamentale per la sua crescita. “Mia madre è sempre stata molto aperta”, raccontò la giornalista in un’intervista rilasciata a Mara Venier all’interno di Domenica In.

Chi sarà il vincitore di Ballando con le stelle 2023?/ Wanda Nara super favorita: cosa dicono i bookmakers

“Da bambina, una volta, ho sentito una conversazione. Si pensa sempre che i bambini non ascoltino, non capiscano. E invece una volta ho captato una conversazione da mia nonna. A un certo punto sento mia madre che dice ‘Questa stupidaggine che le ragazze devono arrivare vergini al matrimonio’. Avevo 11 o 12 anni e questa cosa mi è rimasta impressa. C’è un proverbio tedesco che dice ‘Vergine fino al matrimonio o fino alla tomba’. Mia madre diceva che era una cosa ingiusta e stupida. Mia madre era molto avanti e lo era anche mio padre”, aveva aggiunto.













© RIPRODUZIONE RISERVATA