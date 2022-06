Lilli Pugliese, hackerato Instagram dell’ex Uomini e Donne/ “È tutta una truffa!”

Lilli Pugliese: le hanno hackerato il profilo Instagram

Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne, è stata protagonista di una spiacevole disavventura. Nelle scorse ore, infatti, le è stato hackerato il profilo Instagram. Inoltre l’hacker ha cercato di sfruttare la notorietà di Lilli e l’alto numero di follower per mettere in piedi una vera e propria truffa che invitava a spendere delle cifre di denaro per vincerne di più. Alcuni fan si sono stupiti nel vedere questo genere di storie pubblicate sul profilo dell’ex corteggiatrice: “Ciao Lilli ti devo dire la verità, ieri e oggi quelle storie mi avevano delusa e proprio stamane ho tolto il segui, non capivo come tu stessi sponsorizzando quelle cose”, ha scritto una fan.

Lilli Pugliese: avvisa i follower della truffa in corso

Lilli Pugliese ha subito denunciato l’accaduto alla Polizia Postale e ad aprire un un nuovo profilo, tramite il quale ha denunciato l’accaduto: “Ciao a tutti raga… il mio vecchio profilo Instagram è stato HACKERATO ragazzi non date retta a quello che viene detto nelle storie perché è tutta una TRUFFA! Io sto procedendo con tutta la procedura che viene fatto in questi casi. Se potete fate girare questo video! Grazie”, ha detto in un video pubblicato sul nuovo profilo Instagram. Ai fan che avevano espresso perplessità, Lilli ha risposto in prima persona: “Hai fatto bene a togliermi il segui! Anche io al posto tuo lo avrei fatto… ma spero che ora hai capito che non potrei mai fare una cosa del genere MAI”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è ancora riuscita a rientrare in possesso del suo vecchio profilo.

