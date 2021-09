Lily Collins si è sposata/ Le nozze della star di Emily in Paris con Charlie McDowell

Lily Collins, la star della celebre serie TV di Netflix Emily in Paris, si è sposata. La celebre attrice è convolata a nozze con il compagno Charlie McDowell. I due stanno insieme dal 2019 e si sono poi sposati lo scorso 4 settembre, anche se la notizia del matrimonio è arrivata solo poche ore fa. È stata proprio l’attrice ad annunciarlo con un post. In questo, felice come mai, ha mostrato le prime foto dal matrimonio che la vede accanto al neo marito.

Gli scatti sono poi accompagnati a queste parole: “Non sono mai stata così felice”, ha esordito. “Quello che è cominciato come una favola, ora è la mia realtà. Non sarò mai capace di dire a parole quanto straordinario sia stato questo weekend, ma “magico” è un buon punto da dove iniziare a descrivere ciò che abbiamo vissuto.”

Lily Collins di Emily in Paris si è sposata: i dettagli

Come svelano le prime indiscrezioni, il matrimonio tra Lily Collins e Charlie McDowell si è svolto in forma privata ed è stato celebrato in Colorado, a Dunton Hot Springs, una location immersa nella natura. Un posto fiabesco, così come l’abito scelto dalla sposa per il lieto evento. Per l’occasione Lily ha indossato un lungo e aderente abito di pizzo firmato Ralph Lauren, impreziosito da un cappuccio che in qualche modo rimanda alla Biancaneve da lei stessa interpretata nel film live-action con Julia Roberts. Acconciatura invece raccolta in uno chignon basso, impreziosito da un sottile cerchietto. Un momento di grande gioia per l’attrice, che ha voluto condividere il momento con i suoi tantissimi fan.

