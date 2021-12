Limone al Gf VIP tra Alex Belli e Soleil Sorge/ Video, bacio bollente irrita Delia

Alex Belli e Soleil Sorge continuano a comportarsi da fidanzatini al Grande Fratello VIP 2021, nonostante i polveroni e le polemiche che li hanno coinvolti in queste settimane. Gli autori del GF VIP li hanno messi a dura prova, creando le giuste atmosfere, e loro hanno risposto avvicinandosi pericolosamente. E infatti non sono passate inosservate le immagini della loro notte bollente sotto le coperte. Immagini che hanno irritato parecchio la moglie di Alex Belli, Delia Duran, che avrebbe persino abbandonato il tetto coniugale.

La situazione è da tenere monitorata, non si escludono colpi di scena nella puntata di domani sera. L’attore crede che la sua dolce metà abbia finalmente capito come comportarsi e interpreta il suo silenzio positivamente. Non sarà dello stesso avviso Delia, che sta vivendo un momento molto difficile dal punto di vista sentimentale.

Il video bollente di Alex Belli e Soleil Sorge ha fatto il giro del web, creando scalpore e scatenando i telespettatori del GF VIP. Il loro incontro ravvicinato sotto le coperte non lascia spazio a molte interpretazioni, coi rumori dei loro baci che sono parecchio esaustivi. Qualcuno pensa che sia successo anche altro, in ogni caso ciò che emerge nel video è per molti sufficiente per definirlo un vero e proprio ‘tradimento’, sempre che non si tratti di una recita messa in scena da Alex Belli e Soleil Sorge. Un’ipotesi che nella scorsa puntata aveva già caldeggiato l’opinionista Adriana Volpe, che aveva dipinto Alex come un attore dentro e fuori dal set.

