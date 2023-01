L’IMPERO DEL SOLE/ Il kolossal di Spielberg sulla Seconda guerra mondiale

Candidato a sei premi Oscar, L’impero del sole (Empire of the Sun) non rientra nell’elenco dei film più citati di Steven Spielberg. Con The Fabelmans il regista americano ha confermato ancora una volta di essere uno dei più grandi cineasti di sempre, in grado di trasformare in arte qualsiasi materiale di partenza. Uscito nelle sale americane nel 1987, L’impero del sole è ora disponibile in versione Steelbook Blu-ray per Warner Bros. Home Entertainment: un’occasione da non perdere.

SINOSSI – Il racconto epico illuminante e ricco d’azione di un piccolo uomo in una grande guerra. Quel piccolo uomo è Jim Graham, un ragazzino inglese il cui spirito indomito vola alto e libero al di sopra dei duri confini di un campo di prigionia giapponese durante la seconda guerra mondiale. Attraverso i suoi occhi vediamo il fascino e l’orrore della guerra. E vediamo un bambino perdere la propria innocenza mentre la sua lotta per la sopravvivenza diventa sempre più feroce.

Basata sul memorabile bestseller di James Graham Ballard, L’impero del sole è la prima produzione di uno studio hollywoodiano a essere stata girata nella Repubblica Popolare Cinese. Un kolossal da 35 milioni di dollari con una messinscena classica ed elegante. Un’opera che dimostra ancora una volta il grande eclettismo di Spielberg, qui impegnato a indagare nuovamente l’infanzia ma soffermandosi sulla perdita dell’innocenza,Dalla felicità al dolore, dalla gioia all’orrore della guerra: tante sfumature, tante emozioni. Da menzionare la straordinaria colonna sonora firmata da John Williams (premiato con il BAFTA e candidato all’Oscar) e le prove attoriali: la nascita di un talento enorme come Christian Bale e la consacrazione di un grande interprete come John Malkovich.

