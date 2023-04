Lina, chi è la mamma di Cristina Scuccia/ “La famiglia viene prima di tutto…”

Chi è Lina, la mamma di Cristina Scuccia

Di Cristina Scuccia, ex suor Cristina e concorrente dell’Isola dei Famosi 2023, si sa tutto, ma chi è Lina, la mamma che è sempre stata al suo fianco sostenendola in ogni scelta? La signora Lina ha deciso di supportare la figlia anche nella sua avventura in Honduras presentandosi al pubblico durante la prima puntata del reality show. Presente in studio, ai microfoni di Ilary Blasi, ha parlato della figlia Cristina descrivendola come una persona determinata. Una determinazione che Cristina è consapevole di avere anche grazie al supporto che ha sempre trovato in famiglia.

Cristina Scuccia notte choc "Tremava, era spaventata"/ Paura all'Isola dei Famosi

“ Rispetto la sua scelta e l’ho incoraggiata a partecipare consigliandole di essere se stessa, come è sempre stata “, le parole di mamma Lina che, tuttavia, inizialmente, era rimasta sorpresa dalla scelta di Cristina di partecipare all’Isola dopo aver tolto l’abito religioso.

Cristina Scuccia racconta mamma Lina

La signora Lina si è sposata con Gino Scuccia, muratore, con il quale ha formato una famiglia mettendo al mondo Cristina e un altro figlio, Silvio. Sposandosi, la signora Lina ha messo la famiglia al primo posto come ha raccontato la stessa Cristina che, parlando della madre, ha detto: “Mia madre è sempre stata molto legata alla famiglia, che veniva prima di tutto. Un legame che ci ha fatto superare tutto, soprattutto dei momenti bui legati a delle economie familiari non proprio brillanti“, le parole dell’ex suora.

Lia, mamma Cristina Scuccia: "L'amore all'Isola dei Famosi? Perchè no"/ "E' sicura…"

La signora Lina è sempre stata molto presente nella vita dei figli che, parlando di lei, come riporta il portale “Il corriere della città”, la descrivono come “una donna comprensiva e soprattutto capace di sostenerti nelle decisioni della vita importanti, come accadde con Cristina quando decide di togliersi i voti”.

LEGGI ANCHE:

Cristina Scuccia: "Isola dei Famosi? Non indosserò il bikini"/ "Della vita da suora…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA