Cristina Scuccia, conosciuta in passato anche come Suor Cristina, è una dei capitani della trasmissione Io Canto Senior, in onda in prima serata venerdi 10 Gennaio 2025. La passione per la musica è stata fondamentale per tutta la vita di Cristina, sia quando vestiva i panni di Suor Cristina sia quando ha lasciato definitivamente questo suo percorso. Andiamo a vedere meglio chi è.

Scaletta concerto Il Volo a Milano, 11 gennaio 2025 al Forum di Assago/ I brani della tournée mondiale

Cristina Scuccia nasce il 19 Agosto 1988 a Vittoria ed è diventata famosa per la sua partecipazione a The Voice of Italy. La sua carriera televisiva comincia nel 2007 quando interpreta Suor Rosa nel Musical Il Coraggio di amare. Negli anni frequenta l’accademia per migliorare il suo ruolo e nel 2012 prende ufficialmente i voti.

Pamela Petrarolo sbotta dopo il ritiro di Jessica Morlacchi dal Grande Fratello 2024/ “E’ stata una stron*a!”

Cristina diventa Suor Cristina ed ottiene sempre maggior successo sia in Italia che in Europa. Nel 2014 partecipa a The Voice of Italy e partecipa alla squadra di J-Ax e vincendo cosi il Talent show. Produce un brano che diventa disco d’oro in Francia e partecipa al Concerto di Natale in Vaticano, poi promuove il suo album in giro per l’Italia e per il mondo, partecipa a un programma come The Today Show negli States.

Cristina Scuccia e l’addio definitivo ai voti

Suor Cristina partecipa a Ballando con le Stelle e ad altri programmi ancora come Suor Cristina, arriva a ciò fino al 2019-2020. Nel Novembre 2021 Cristina lascia definitivamente il Convento, dopo un periodo difficile per il Covid-19 e per la morte del padre. La ragazza si trasferisce poi in Spagna dove lavora mantenendosi come cameriera; nonostante l’addio ai voti Cristina continua ad essere riservata e ha parlato poche volte della sua vita privata.

Beatrice Luzzi affonda Helena Prestes a Pomeriggio 5/ "Si intromette nelle relazioni, poi..."

Nel corso di un episodio dell’Isola dei Famosi 2023 la ragazza si è confessata ed ha rivelato di essere fidanzata, non rivelando però ufficiosamente il genere della donna e in tanti si sono chiesti se l’ex Suor Cristina è fidanzata con un uomo o con una donna: “Di lei mi manca tutto, spero sia ancora li ad aspettarmi”, ma non chiarendo bene se il lei è generico o riferito ad una donna. Riguardo questo amore Cristina ha proseguito:

“L’amore è una cosa bella, il nostro amore è un germoglio e come tale vanno protetti. Non voglio che la mia uscita dal convento si confonda con questa cosa, ho rinunciato ai voti molto prima” con la donna che ha raccontato di non aver parlato di questa situazione neanche alla madre. E’ passato tempo e da allora la donna ha mantenuto totale riservatezza su questa storia.