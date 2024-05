Lina, chi è la mamma di Luca Tommassini/ “Sono tanto orgogliosa di lui. Mi capisce, è uguale a me”

Lina, chi è la mamma di Luca Tommassini: le violenze subite dal padre

Luca Tommassini ha sempre avuto un rapporto speciale con sua mamma Lina, rafforzatosi soprattutto dopo le violenze in famiglia da parte del padre. Il coreografo e ballerino, oggi ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1, non ha vissuto un’infanzia semplice a causa dei rapporti turbolenti con il padre e delle violenze e minacce che perpetrava alla donna. Madre e figlio sono poi riusciti a ricostruirsi una vita, dopo che il padre se n’è andato di casa, ma certe ferite sono ancora difficili da rimarginare.

“Mio marito Mauro? Era contrario a tutto, non gli stava bene niente“, ha raccontato mamma Lina ospite assieme a Luca Tommassini ad Oggi è un altro giorno nell’ottobre 2022. “Non voleva ballasse, era abbastanza violento, mi diceva ‘Ti ammazzo!’. Ne porto oggi i segni“. La donna ha inoltre parlato del legame profondo con il figlio (“Sono tanto orgogliosa di Luca. Lui mi capisce, è uguale a me”) e ha rivelato: “Il mio sogno era diventare una ballerina, però eravamo otto figli… Gli investimenti andavano tutti sui figli maschi, però io non sono stata mai gelosa“.

Luca Tommassini e mamma Lina: “Ci siamo fatti forza“

Della signora Lina, mamma di Luca Tommassini, non si conoscono molte informazioni se non quelle rivelate dal coreografo in forma pubblica. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2021, il ballerino aveva ricordato le violenze domestiche da parte del padre e la rinascita della madre dopo che il marito era andato via di casa. “Lei, prima non lavorava, ha cominciato a fare pulizie nelle case“, ha raccontato.

E anche per lui si sono spalancate le porte di una nuova vita: “Io, che avevo iniziato a frequentare la scuola di danza che Enzo Paolo Turchi aveva aperto a pochi metri da casa mia, ho iniziato a lavorare nello spettacolo, a fare pubblicità, a comparire nei film. A 16 anni ho iniziato a lavorare professionalmente. Insieme io e mamma ci siamo fatti forza, abbiamo combattuto e ce l’abbiamo fatta“.

