Enzo Paolo Turchi, lo scivolone al Grande Fratello: Luca Tommassini entrerà nella Casa?

Più vanno avanti i giorni e più aumentano anche gli errori e strafalcioni nella casa del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha rotto il silenzio nelle scorse ore con i compagni di gioco lasciandosi andare a una gaffe non passata inosservata a nessuno, il compagno di vita di Carmen Russo, due volte ex gieffina, si è infatti lasciato sfuggire uno dei nomi dei concorrenti che presto troveremo nella Casa, erroneamente Enzo Paolo Turchi si è soffermato su Luca Tommassini, rinomato ballerino e coreografo che potrebbe presto entrare a far parte del cast nella casa più spiata d’Italia.

“Luca l’ho preso con me che aveva nove anni, pure lui dovrebbe venire qua dentro” ha detto il ballerino svelando una curiosità sul giovane collega che dunque potremmo ritrovare nel loft. Spoiler involontario o mossa studiata per creare hype? Sui social è esploso il dubbio dopo le parole di Enzo Paolo Turchi, che non si è tenuto il cecio in bocca e potrebbe ora pagare addirittura con qualche sanzione quanto accaduto.

Sempre interagendo con i suoi compagni al Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi non ha risparmiato alcuna confessione sulla moglie Carmen Russo, che in passato i telespettatori hanno avuto modo di apprezzare due volte nella trasmissione, mentre stavolta è toccato proprio al marito.

Parlando con alcuni coinquilini al Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi si è espresso così su Carmen Russo, lasciandosi andare a parole molto speciali che la dicono lunga sull’amore della coppia: “Io voglio che mia moglie sia sempre felice, che la mia famiglia sia felice, io voglio che gli altri siano felici, la mia vita è stata questa perché io sono altruista, se lei si compra una bella automobile, io sono felice” le parole riprese da Fanpage del ballerino.

