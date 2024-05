Luca Tommassini, ex amori e relazione con Heather Parisi/ “Mia mamma era gelosa di lei!”

Luca Tommassini e la storia d’amore con l’ex Heather Parisi: “Mamma era gelosa di lei“

Luca Tommassini ha sempre tutelato la sua vita privata, nonostante la sua notorietà e la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione. Il coreografo e ballerino, ospite oggi pomeriggio di Caterina Balivo su Rai 1 a La volta buona, ha acquisito successo e popolarità negli anni collaborando in Italia con showgirl quali Lorella Cuccarini e Heather Parisi e all’estero con icone del pop, da Madonna a Michael Jackson. Sul fronte sentimentale al momento si definisce single, ma in passato ha avuto una breve relazione che ha fatto parecchio parlare di sé.

Mauro, chi è il padre di Luca Tommassini e le violenze in famiglia/ "Gli urlai di andare via..."

Luca Tommassini, infatti, è stato fidanzato tra il 1991 e il 1992 nientemeno che con Heather Parisi. Una relazione sentimentale durata un anno e così ricordata in una vecchia intervista: “Mi sono innamorato di lei, siamo stati insieme per un anno, per me è la ballerina più brava che è mai esistita nella storia del mondo”. Inoltre, ai microfoni di Oggi è un altro giorno nell’ottobre 2022 aveva rivelato un aneddoto sulla madre: “Mia mamma era gelosa di Heather Parisi”. Con tanto di replica della donna in studio: “Era lei gelosa di me! Metteva le giacche di Luca, ma perché dicevo io!”.

Lina, chi è la mamma di Luca Tommassini/ "Sono tanto orgogliosa di lui. Mi capisce, è uguale a me"

Luca Tommassini e gli ex amori: la vita privata del coreografo

Oltre alla storia d’amore breve ma intensa con Heather Parisi, Luca Tommassini non ha mai avuto ex fidanzati o fidanzate celebri. E, scavando nel suo recente passato sentimentale, non emergono altre rivelanti relazioni sentimentali anche a fronte della sua estrema riservatezza in tema di sentimenti. Il coreografo, che al momento sarebbe single, ha sempre mostrato cautela nel parlare di sé e dei suoi amori, pur facendo chiarezza sul suo rapporto con la sessualità e definendosi fluido.

“Preferisco non definirmi sessualmente: sono fluido, oggi si dice così – ha raccontato in una vecchia intervista a Ciao Maschio – Era difficile da bambino fare capire agli altri che avevo un pensiero libero. Io sono nato in una zona di Roma abbastanza difficile, vicino a Primavalle. Mia madre mi ha sempre difeso, mentre mio padre era molto contrario”.

Luca Tommassini è single o fidanzato? La vita privata del coreografo/ "Sono innamorato dell'amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA