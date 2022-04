Lina, mamma di Marco Cucolo “bacchetta” Lory Del Santo/ “In tv lo fa sembrare un bambolotto ma…”

L’isola dei famosi 2022, Lory Del Santo e Marco Cucolo coppia discussa: l’intervento

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono tra i protagonisti in gioco a L’isola dei famosi 2022, dove hanno avviato la loro avventura honduregna da concorrente unico, confermandosi una coppia di fatto non solo nella vita, dal momento che sono fidanzati, ma anche nel gioco tv. Sul conto della coppia, che desta scalpore mediatico per la notevole differenza d’età intercorrente tra i fidanzati, lei 63 anni e lui 30 anni, si è espressa in un intervento la madre dell’ex modello, la signora Lina.

Zequila Vs Lory Del Santo: "Marco è succube, non dice una parola"/ E su Jovana...

L’occasione che la donna ha per rompere il silenzio sul conto della coppia vip è un’intervista esclusiva concessa a Nuovo magazine, il rotocalco di gossip diretto da Riccardo Signoretti. Per l’occasione la donna, che è di sei anni più giovane della nuora vip, ha lasciato intendere che la coppia che il figlio forma con Lory Del Santo, nella vita reale lontana dai riflettori tv, sia diversa, per certi versi più autentica. “Nel privato la coppia è molto diversa. In pubblico si punzecchiano e Lory lo fa sembrare un bambolotto. Ma nella vita quotidiana tra loro c’è grande intesa. Sono una coppia consolidata. Né lei, né mio figlio si sarebbero trascinati per oltre nove anni in un rapporto che non funziona”. Parole da cui trapelerebbe quindi che Lory Del Santo e Marco Cucolo abbiano instaurato un’intesa molto forte, tale da riuscire ad azzerare gli anni di differenza che intercorrono tra loro , in una storia che dura da ormai ben 9 anni.

CLEMENTE RUSSO VS LORY DEL SANTO "INUTILE E STRATEGA"/ Lei: "Siamo tutti utili!"

Ma non è tutto. Perché, inoltre, l’intervistata si apre, poi, nel dettaglio, anche sulla tanto discussa differenza d’età che intercorre tra i due fidanzati vip.

Lory Del Santo e Marco Cucolo oltre la differenza d’età: parla la mamma di lui

Nell’intervista concessa a mezzo stampa, quindi, la signora Lina rende noto che la differenza d’età tra i due fidanzati, quindi il figlio ex modello Marco Cucolo e la nuora Lory Del Santo non abbia mai rappresentato un ostacolo per i fidanzati vip, così come per lei. Il naufrago sente di stare bene al fianco di Lory e alla madre di lui interessa solo la felicità del giovane, più piccolo di Lory di almeno 33 anni. Ma non sarebbe solo Marco a beneficiare degli effetti della lovestory con Lory. Il giovane rappresenterebbe un porto sicuro tra le tempeste per l’ex primadonna di Drive in, dal momento che la showgirl ha perso due figli: Loren, il quale si è suicidato nel 2018, e Conor, morto in seguito ad un incidente, rivelatosi fatale nel 1991.

Marco Cucolo e Lory Del Santo stanno fingendo?/ Emerge un retroscena che…

Dulcis in fundo, nell’intervista la suocera e madre, rispettivamente di Lory Del Santo e Marco Cucolo, non esclude che i due fidanzati e protagonisti de L’isola dei famosi 2022 possano a breve convolare a nozze. Che i due naufraghi possano scambiarsi una promessa di nozze a L’isola dei famosi 2022?

La madre del naufrago, rispetto alla curiosità generale che desta il cambiamento radicale dell’aspetto fisico di Marco Cucolo, fa sapere che il figlio ha sortito come molti gli effetti della pandemia da Coronavirus : complici anche le restrizioni anti-Coronavirus disposte dai governi -nei Paesi colpiti dal virus come forma di prevenzione- Marco ha iniziato a mangiare di più e a mettere su molti chili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA