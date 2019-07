Lina Sastri/ “Con Edoardo De Filippo una specie di affinità” (Una voce per Padre Pio)

Lo straordinario talento di Lina Sastri sarà al centro dell’appuntamento Una voce per Padre Pio – Gran Galà 20 anni. Dal sagrato della Chiesa Sacra Famiglia di Pietrelcina, l’attrice si susseguirà ai numerosi ospiti che fra poche ore, per la 20 esima edizione dello show, celebreranno il ricordo del frate proclamato santo nel 2002. Attrice di grande successo, vincitrice di quattro David di Donatello, Lina Sastri ha di recente ripercorso la sua straordinaria carriera teatrale ricordando da cosa sia nata la sua scelta di cambiare vita per dedicarsi alla sua passione, il teatro: “Sono stata fortunata”, ha spiegato la Sastri in un’intervista concessa a “Questa è vità!” per Tv 2000, “se non avessi avuto questa chiamata, questa vocazione, questo talento non avrei avuto mai la forza di cambiare la mia vita, di seguire un destino di rischio, di coraggio. Non avrei fatto quello che ho fatto”.

“Quel mistero meraviglioso che è il teatro”

Nel viaggio dei ricordi percorso a Questa è vita, Lina Sastri ha ammesso di essere stata fortunata. La sua passione per il teatro è infatti nata sin da giovanissima, quando all’asilo le suore sceglievano lei ed altre bambine per la recita di rito. “Questo mi aveva dato come un senso di scelta”, spiega l’attrice nel programma condotto da Michele La Ginestra, “mi sentivo scelta, vocata, unica, diversa. Però a teatro non ero stata mai, non ci andavo a teatro, i miei non ci andavano. Ed è bellissimo – continua – se qualcuno nella vita ha una famiglia che porta i figli a teatro, a quel mistero meraviglioso che è il teatro, però io non avevo questa fortuna e non l’avevo visto mai”. Scegliere di dedicare tutta la sua vita al teatro, spiega inoltre la Sastri, è stata una scelta che l’ha resa libera: “La libertà è un grandissimo privilegio per gli artisti. Dire quello che pensi, vivere sinceramente come soltanto sul palco ti puoi permettere, perché nella vita è diverso”.

“Con Edoardo De Filippo una specie di affinità elettiva”

La carriera di Lina Sastri ha avuto inizio a teatro, a fianco di uno dei massimi rappresentanti della recitazione, della cultura e dell’arte dello scorso secolo, Edoardo De Filippo. Dell’indimenticabile attore, sceneggiatore, drammaturgo e poeta, l’attrice traccia un ritratto molto diverso da quello noto fino a oggi, spiegando che De Filippo era tutt’altro che scontroso. “Era un grandissimo attore, un grandissimo uomo, contrariamente a quello che si dice, (cioè, ndr) cattivo”, spiega l’attrice a Tv 2000. “Era uomo di grande sensibilità e generosità e giustamente severo, perché il teatro è regola e quindi va seguita”. Lina Sastri ricorda inoltre i suoi primi passi a teatro al fianco del maestro, quando lui, dopo aver fiutato il suo talento, decise di ampliare la sua parte: “Nelle prove, Edoardo, che non so per quale misterioso motivo, aveva visto in me qualche cosa, perché poi è nata con lui, a onor del vero, una specie di affinità elettiva. Mi scrisse una battuta”.



