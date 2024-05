Lina Sastri, chi è l’ex marito Ruben Celiberti: “Siamo amici”/ Il loro matrimonio finito in modo particolare

Lina Sastri, chi è l’attrice: le rivelazioni sul suo passato nel mondo dello spettacolo

Lina Sastri torna a raccontarsi a Domenica In dall’amica Mara Venier. La celebre attrice, all’anagrafe Pasqualina Sastri, è nata a Napoli il 17 dicembre del 1953. Lina Sastri è diventata una delle più rinomate e apprezzate attrici cinematografiche italiane, figurando in film come “Ecce bombo”, “Mi manda Picone”, “Segreti Segreti”, “L’inchiesta”, “Celluloide” e “Vite strozzate”. In seguito ha lavorato con personaggi come Eduardo de Filippo, Giuseppe Patroni Griffi, Armando Pugliese e Luca De Filippo, tra i tanti. Riguardo ai suoi inizi nel mondo dello spettacolo Lina Sastri ha ricordato in una vecchia intervista concessa a Unomattina in famiglia. “Io ricordo che quando decisi di fare l’attrice a 17 anni, sono scappata di casa per farlo, lo feci dopo aver visto un piccolo teatro di preti, vidi un palcoscenico che recitava e in quell’occasione capii ed ebbi la sensazione precisa e chiara che quello era un mondo in cui poter essere liberi”.

Infine sulle donne nel mondo del cinema Lina Sastri ha detto: “Il nostro sguardo è differente da quello maschile, noi abbiamo un corpo in cui può crescere una creatura, pensa tu la differenza, basta la natura a raccontarlo. Noi donne siamo coraggiose, non abbiamo paura di rischiare” le parole di Lina.

Negli ultimi anni Lina Sastri ha parlato in diverse occasioni dell’adorata mamma Ninetta, scomparsa in seguito a una battaglia con l’Alzheimer. “Lei cantava mentre faceva i servizi, come tutte le donne della nostra terra. Mi svegliamo con una madre che mi stava vicino, era una casalinga, lei aveva una voce meravigliosa. Io ho scritto un libro dedicato a lei, “La casa di Ninetta”. È morta di Alzheimer, ma è morta con la grazia”. Il grande desiderio di Lina Sastri è quello di poter realizzare un giorno un film sulla vita di Ninetta.

Stando invece alle questioni di cuore, Lina Sastri in passato è stata sposata con Ruben Celiberti, ballerino argentino. I due sono stati insieme per sette lunghi anni, ma la crisi del settimo anno ha poi portato i due alla rottura: Lina Sastri e l’ex marito Ruben Celiberti hanno sempre preferito vivere la loro vita al riparo dai riflettori, tanto che anche al momento della separazione non è trapelata alcuna informazione. La cosiddetta crisi del settimo anno sembrerebbe essere stata fatale a Lina e Ruben, ma non si hanno altre informazioni su di loro. Dalla loro unione non sono nati figli, per cui al momento non c’è più alcun legame tra di loro dettato da questioni familiari, anche se hanno rivelato di essere rimasti amici.

