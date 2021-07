Lina Sastri/ “Non so vivere senza amore. Figli? Non ho avuto la fortuna…”

Scopriamo meglio chi è Lina Sastri

Lina Sastri è una delle attrici più importanti del cinema e del teatro italiano. Poliedrica, capace di calarsi perfettamente in tutti i ruoli che interpreta, è tra le protagoniste della puntata di Techetechetè in onda questa sera. Nel corso della sua carriera, Lia Sastri ha collezionato un successo dopo l’altro. Anche le vita privata è stata intensa con l’amore che è sempre stato fondamentale per l’attrice. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2018, infatti, si lasciò andare ad una dichiarazione ammettendo di aver voglia di innamorarsi. «Lo vorrei eccome, non so vivere senza amore, è una condizione non umana». Da sempre molto schiva e riservata, l’attrice, nel frattempo, sarà riuscita a trovare nuovamente l’amore? Sui social si mostra serena e felice, ma nessun dettaglio che faccia pensare ad un nuovo amore.

Lina Sastri e i figli che non sono arrivati

Innamorata della vita, Lina Sastri ha amato, ma non ha avuto la fortuna di avere dei figli. A confessarlo, in un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana nel 2012 fu proprio l’attrice che, riavvolgendo il nastro della sua vita e pensando alle varie esperienze fatte, concentrandosi sul suo privato, dichiarò: «Non ho avuto la fortuna di avere dei figli e in questo momento non ho nemmeno un uomo accanto a me, ma forse proprio per questo sono convinta che vita sia amore, condivisione, godere insieme di piccole cose come un raggio di sole improvviso o un piatto che qualcuno ha preparato per te». Oggi, quell’amore lo regala a tutte le persone che incontra per strada. Lo scorso giugno, pubblicando una foto con una bambina su Instagram, scriveva: “Viva i bambini che ci insegnano a guardare la vita con occhi sinceri e pieni di sogni, tenerezza, morbidezza… Sorriso della vita!”.

