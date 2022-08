Lina Sotis: “Mamma morta di parto”/ “In collegio conobbi Moratti, colpo di fulmine”

Lina Sotis, giornalista nonché primo amore di Gian Marco Moratti, ha parlato della sua vita al Corriere della Sera: dall’infanzia difficile al matrimonio. “Prima orfana di mamma, poi snob della Roma bene, moglie dell’industriale e infine prima cronista donna del Corriere”, così la descrive in tre fasi. La meno idilliaca è proprio quella iniziale. “Ho trascorso la mia infanzia in giro per i collegi. “Mia mamma è morta dandomi alla luce, sono la terza di tre sorelle, Donatella e Viviana, figlie di Gino Sotis, l’avvocato rotale per eccellenza che riuscì a cancellare le nozze di Claretta Petacci”.

Cerno: "Pd una setta, mi ha escluso"/ "Candidare Crisanti come candidare Cicciolina…"

È proprio al collegio che conobbe il suo futuro marito. “Era in vacanza e aveva otto anni più di me. La cosa più folle per lui e i suoi amici era conoscere le ragazze delle Orsoline: venivano una volta a settimana in collegio dove si facevano dei balletti, sorvegliati dalle suore”, ha raccontato. “Fu un colpo di fulmine. Mi diceva che avevo delle belle mani. Quando tornai a Roma mi telefonava da Milano, anche due volte al giorno. Arrivavano queste interurbane annunciate dalla cameriera. Ci siamo conosciuti nel 1960, sposati nel 1962”.

"Piero Angela morto per quarta dose vaccino"/ Fake news virale: "Allo Spallanzani..."

Lina Sotis: “Mamma morta di parto”. Il matrimonio con Gian Marco Moratti

Il matrimonio tra Lina Sotis e Gian Marco Moratti sarebbe durato una decina di anni. Non per interessi. “All’epoca non c’era questa fascinazione per Milano e sposare un industriale del Nord non era un punto di vantaggio. Non avevamo capito il miracolo a Milano, noi vivevamo quello romano, fatto di principi. Milano era vista come un posto orrendo”, ha ammesso al Corriere della Sera.

Dalla loro unione sono nati Angelo e Francesca. “Nel 1963 un disonore. Andammo dallo zio, il mio tutore, a chiedere il permesso per sposarci: “Ci pensi bene, avete avuto una educazione diversa”, disse lo zio. Intervenni: “Sono incinta”. Ci sposammo in San Pietro e Paolo”.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 20 agosto, i numeri vincenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA