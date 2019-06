Lina Wertmuller, Oscar alla Carriera/ Si commuove: “Non me l’aspettavo…”

Lina Wertmuller sarà premiata con l’Oscar alla Carriera nel 2020, un premio meritato a margine di una vita straordinaria. L’Academy of Motion Pictures ha annunciato questa decisione, evidenziando anche gli altri nomi a cui sarà consegnata la statuetta ad honorem. Insieme alla regista italiana ci saranno David Lynch, Wes Studi e Geena Davis. L’artista ha parlato ai microfoni di Adnkronos, svelando: “Sono davvero molto grata per la decisione di assegnarmi questo premio. Non me lo aspettavo affatto e per questo anche è più gradito. Certo gli americani, grazia a Dio, mi hanno sempre voluto molto bene”. Grazie alla Wertmuller il nostro paese vivrà ulteriore lustro in una terra come quella americana dove avevano già potuto esultare tra gli altri Federico Fellini, Gabriele Salvatores e Roberto Benigni.

Lina Wertmuller, Oscar alla Carriera: una storia da coronare

L’Oscar alla Carriera assegnato a Lina Wertmuller ci porta a ricordare cosa ha fatto nella sua vita artistica questa straordinaria donna. Nata a Roma nell’agosto del 1928 la donna era all’anagrafe Arcangela Felice Assunta Wertmuller von Elgg Spanol von Braueich. La sua carriera è iniziata come segretaria di edizione, ma il mestiere l’ha imparato sul campo come aiuto regia di Federico Fellini. Il debutto dietro la macchina da presa arriva nel 1963 con I basilischi. Il primo grande successo però arriva nove anni dopo quando gira lo straordinario, ironico e commovente Mimì metallurgico ferito nell’onore. Si fa però apprezzare in tutto il mondo pochi anni dopo quando nel giro di pochi mesi tira fuori prima Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto e Pasqualino Settebellezze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA