Lincoln Rhyme, Caccia al Collezionista di ossa/ Anticipazioni 1 settembre: la sfida

LINCOLN RHYME – CACCIA AL COLLEZIONISTA DI OSSA ANTICIPAZIONI DELL’1 SETTEMBRE 2020

Nella prima serata di Italia 1 di oggi, martedì 1 settembre 2020, andranno in onda tre nuovi episodi di Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di ossa in prima tv assoluta. Saranno il quarto, il quinto e il sesto, dal titolo “La fabbrica dei corpi”, “Le regole del gioco” e “Finchè morte non ci separi“.

EPISODIO 4, “LA FABBRICA DEI CORPI” – La task force indaga sulla morte di un adolescente: il sospettato è il patrigno, per via della testimonianza del fratello Ben, ma si scopre poi che il responsabile potrebbe essere il dottor Wasden. Ovvero il medico legale che ha eseguito l’autopsia della vittima. In seguito, Amelia scopre che in realtà il killer ha una complice. Intanto, Felix scopre che il Collezionista si trova a New York.

EPISODIO 5, “LE REGOLE DEL GIOCO” – Il Collezionista uccide l’ex professore universitario di Lincoln: il criminologo istruisce Amelia perchè individui i tre indizi che il serial killer è solito lasciare sulle scene del crimine. Durante un confronto con Amelia per via di una doppia sconfitta, Lincoln ha una grave crisi e poi decide di provocare pubblicamente il serial killer.

EPISODIO 6, “FINCHÈ MORTE NON CI SEPARI” – Lincoln chiede alla squadra di indagare su un amico dell’ex moglie, sospettato di omicidio. Si scopre però che l’assassino è un altro, un certo Garrett Harrison, che ricrea di continuo l’omicidio del padre, effettuato dal padre. Intanto, il Collezionista decide di confessare alla moglie tutta la verità sui suoi crimini.

LINCOLN RHYME – CACCIA AL COLLEZIONISTA DI OSSA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di ossa: Lincoln Rhyme (Russell Hornsby) ha appena raggiunto una vittima del Collezionista (Brían F. O’Byrne) quando il criminale riesce a metterlo ko e a provocargli una paralisi in quasi tutto il corpo. Tre anni più tardi, Amelia Sachs (Arielle Kebbel) si imbatte in un caso che sembra collegato al Collezionista e che le permette di incontrare Rhyme. Quando una nuova vittima viene ritrovata ancora viva, Amelia rivela di aver assistito all’omicidio dei genitori e il trauma subito. Grazie agli indizi forniti dalla donna, Lincoln capisce però che si trovano di fronte ad un emulatore. In seguito, la sorella di Amelia viene presa di mira dal serial killer e rapita dal loro appartamento. Guardando fra la folla, l’agente si accorge di un uomo sospetto che insegue e viene ucciso dai detective poco dopo. Intanto, il Collezionista si prepara a presentare un ‘regalo’ a Rhyme. Claire (Roslyn Ruff), la governante di Lincoln, teme che ritornare al lavoro annullerà i progressi fatti a livello medico. Sellitto (Michael Imperioli) però informa il criminologo di un nuovo caso: l’Ira degli dei, un serial killer che uccide in streaming, ha colpito in diverse occasioni. Grazie all’ultima scena del crimine, Lincoln intuisce che il killer uccide in base ad alcuni peccati attribuiti alle vittime. La task force identifica la prossima vittima come David Fleming (Ian Colletti), ma l’assassino riesce a fuggire. Grazie ai quadri e ad una nuova scena del crimine, Lincoln identifica il killer come Ethan Calder (Andy Grotelueschen), un pittore che viene trafitto da un’inferriata durante un corpo a corpo con Amelia. Nel frattempo, il Collezionista invia diverse ossa a Lincoln e Sachs con cui li invita ad uno dei suoi macabri giochi. Amelia ha ancora difficoltà a credere che la sorella Rachel (Courtney Grosbeck) sia fuori pericolo. Anche se il suo rapitore è morto, teme che il Collezionista possa prendersela con lei.

L’agente e Lincoln indagano poi su un nuovo serial killer che ha rapito una donna e lasciato sulla scena del crimine un particolare ciondolo a forma di L. Il gioiello viene collegato a Lucy, una ragazza scomparsa diversi anni prima e mai ritrovata. Interrogando i vicini del quartiere in cui viveva, Amelia si trova di fronte ad un muro di silenzio. Quando viene ritrovato il cadavere di un uomo, la squadra conclude che il marmista è il rapitore di Lucy. Nella sua cucina, viene ritrovato il cadavere mummificato di una donna. Intanto, il Collezionista decide di far sparire un’amica della sua compagna per nascondere il suo segreto. Grazie alla testimonianza di una ragazza che stava per essere rapita dal marmista, Lincoln capisce che l’uomo nascondeva le sue vittime nel cimitero, in attesa di ucciderle. Lucy viene ritrovata poco dopo in una cripta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA