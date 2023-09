Linda Evangelista shock: “Sono con un piede nella fossa”/ “In 5 anni ho avuto 2 tumori al seno”

Annuncio shock dell’ex top model canadese Linda Evangelista, che ha rivelato di combattere da 5 anni contro un cancro al seno e di aver già subito una doppia mastectomia. La 58enne, protagonista dell’ultima copertina del Wall Street Journal, ha parlato della sua malattia: “La mia prognosi è buona ma non eccezionale. So di avere un piede nella fossa, ma sono in modalità celebrazione. Ho superato dei problemi di salute terribili. Sono felice di festeggiare il mio libro e la mia vita. Qualsiasi cosa arrivi ora è un bonus”. La famosa top model si è sottoposta a chemioterapia e radioterapia per combattere il suo ultimo tumore.

Jessica Selassié: Raimondo Todaro é pazzo di lei/ Il prof di Amici 23 dice addio a Francesca Tocca?

“Una volta tornato, c’è una possibilità. So di avere un piede nella fossa” ha spiegato la modella, che un anno fa era apparsa sulla copertina di ‘Vogue’ per la prima volta dopo aver dichiarato di essere stata “deformata” da un intervento cosmetico andato storto. Protagonista della nuova docuserie “The Super Models”, che la vede tra le protagoniste, ha spiegato che il suo tumore è stato rilevato per la prima volta durante il suo appuntamento annuale per la mammografia: “I margini non erano buoni e, a causa di altri fattori di salute, senza esitazione, poiché volevo lasciarmi tutto alle spalle e non dovermi preoccupare, ho optato per una mastectomia bilaterale“.

Antonella Clerici in lacrime al TG1 per il ricordo di Fabrizio Frizzi/ "Immagini faticose perchè..."

“L’ho tenuto nascosto”

“Pensavo di essere brava e pronta per la vita, il cancro al seno non mi avrebbe ucciso” ha sottolineato ancora Linda Evangelista in un’intervista a cuore aperto rilasciata al Wall Street Journal. La top model, a lungo ha deciso di non parlare della sua malattia: “L’ho tenuto nascosto, solo una manciata di persone lo sapevano. Non sono una di quelle persone che devono condividere tutto e ho pensato tra me e me, un giorno lo condividerò”. E poi ancora, con la solita ironia, ha affermato: “Mi sono detta: un giorno lo condividerò, ma mentre lo sto vivendo, assolutamente no. Non voglio che il Daily Mail mi aspetti fuori dalla porta come fa ogni volta che succede qualcosa”.

Alba Parietti: "Ecco cosa ho imparato grazie a te..."/ La dedica d'amore a Fabio Adami conquista il web!

La diagnosi, per Linda Evangelista, è arrivata nel 2018 dopo una mammografia in seguito alla quale un dottore si accorse che qualcosa non andava. Dopo la prima diagnosi, nel 2022 la seconda. Recentemente il suo oncologo le ha confessato che la prognosi sarebbe positiva. “Perché non fantastica? Perché ogni volta che si ripresenta, c’è una possibilità che torni ancora una volta” ha concluso la modella, che nonostante la diagnosi, non perde il sorriso e la voglia di celebrare la vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA