Linda Mauri, chi è?/ Sexy e bionda, può essere la recluta giusta per La Caserma?

Bella, bionda e pronta a mettersi in posa per i social, la bellezza di Linda Mauri è destinata a fare la storia de La Caserma al via questa sera su Rai2. Tra le reclute del nuovo docureality c’è proprio Linda, una persona destinata a non passare inosservata, complice la sua bellezza. Classe 1998, la biondina è originaria di Nova Milanese ma vive a Monza dove, oltre al percorso in università e negli studi, ha iniziato a guadagnare qualcosa facendo l’indossatrice. A remare contro la sua carriera di modella ma, soprattutto, quella che lei vorrebbe avere in tv e nel mondo dello spettacolo, è il padre, che continua a dirle di trovarsi un lavoro senza sognare troppo un mondo complicato e che non regala sogni a tutti. Dal canto suo sembra che Linda Mauri non ha intenzione di arrendersi e partecipare alla prima edizione de La Caserma potrebbe essere per lei un trampolino di lancio.

Linda Mauri chi è la sexy biondina della Caserma?

Sui social ha già diversi follower che possono godere dei suoi scatti di modella e dei suoi selfie. Linda Mauri nel tempo libero ama i viaggi ma, soprattutto, l’attività fisica visto che pratica ginnastica acrobatica e la pole dance. Guardando i suoi scatti non possono sfuggire una serie di tatuaggi, soprattutto quello sul petto, e nemmeno le sue evoluzioni durante la sua attività fisica. E la vita privata? Sembra che non ci siano in giro foto di coppie che la riguardano e questo potrebbe significare che non ci sia un uomo nella sua vita anche se lei stessa ammette di avere un discreto successo con gli uomini. Il resto lo scopriremo a partire da questa sera.



