Linda Mauri comandante ne La Caserma?/ “Ho sconvolto Daretti e…”

Linda Mauri comandante ne La Caserma?

Linda Mauri ha messo in crisi Capo Daretti ne La Caserma nella scorsa puntata e lo stesso potrebbe fare anche questa sera quando dovrà scegliere un comandante e un vice per le due squadre. Dopo le prime settimane di addestramento, in cui la biondina ha dovuto fare i conti anche con l’uso delle armi e con le prime prove anche in ambiente urbano e non solo in montagna, sembra che sia arrivato il momento di assegnare loro dei ruoli importanti e, in particolare, di puntare proprio sulla responsabilità per alcuni di loro. Ma cosa ne sarà di Linda Mauri? Proprio nella scorsa puntata, quando è arrivato il momento di dividersi in cinquine per l’esercitazione in ambiente urbano con armi finte, la bella biondina ha alzato la mano dicendosi pronta a guidare una delle due cinquine della squadra rossa. A quel punto Daretti l’ha guardata un po’ stranito e lei se ne è accorta.

Linda Mauri commossa con Elisa ed Erika…

Proprio davanti alle telecamere, Linda Mauri ha subito commentato: “Secondo me ho sorpreso il Comandante, ho voluto prendere in mano la situazione e lui mi ha guardato un po’ sconvolto”. La giovane protagonista de La Caserma, però, ha avuto modo anche di mettersi in gioco in tema di sentimenti e, in particolare, ha deciso di aiutare le amiche Elisa ed Erika a leggere le lettere dei loro rispettivi fidanzati quando ce n’è stato modo in camerata. Le tre si sono strette tra lacrime e abbracci e questo sta permettendo a Linda di venire a galla anche per il suo modo di fare. Che sia arrivato per lei il momento di prendere in mano la sua situazione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA