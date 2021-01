Linda Taddei e Matteo Pisano/ Lei lo minaccia:”niente scorregge sotto le coperte altrimenti…”

Linda Taddei e Matteo Pisano a La pupa e il secchione e viceversa

Linda Taddei e Matteo Pisano a La pupa e il secchione e viceversa formano sicuramente la coppia meglio assortita e più promettente di questa edizione. Il programma di Italia1 tornerà in onda questa sera con il famoso Ripensamento, il momento in cui le coppie potranno confermare i loro compagni di avventura o sceglierne un altro con un conseguente terremoto per tutti.

I due si sono scelti (o meglio Linda ha scelto Matteo) al buio, senza conoscersi, ma siamo sicuri che alla fine si confermeranno anche in questa seconda puntata alla luce del successo ottenuto nella prima e dopo la chiarezza con cui Linda ha affrontato la loro prima notte insieme pregando il fisico “niente scorregge sotto le coperte, sennò me le fai annusare tutte“. Inutile dire che il momento topico che ha riguardato la coppia e, in particolare, Matteo, è stato quello della prova di seduzione in cui, in veste di pompieri sexy, ha cercato di conquistare le giurate presenti al suo cospetto. Risultato? Mito dei social.

Ma chi sono Linda Taddei e Matteo Pisano de La Pupa e il secchione e viceversa?

Chi sono Linda Taddei e Matteo Pisano? Lui ha 24 anni, è originario di Savona e si è laureato a soli 22 anni in Fisica all’Università di Genova con il massimo dei voti (110 e lode). Subito dopo la laurea, il fisico ha deciso di trasferirsi in Portogallo per il suo dottorato ma lì è rimasto anche dopo per iniziare a lavorare. Ama lo studio, la scienza e la danza e strizza l’occhio al mondo dello spettacolo visto che, prima de La Pupa e il Secchione, ha partecipato a La Corrida. Classe 2001, Linda Taddei è una giovane influencer di Ferrara e fin da giovanissima ha sempre partecipato a diversi concorsi di bellezza fino alla passerella di Miss Mondo Italia nel frattempo è riuscita a conseguire il diploma all’istituto alberghiero e poi si è iscritta all’Università dove studia Biotecnologie.



