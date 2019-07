Linea M1, metro Atm Milano guasto/ Convogli fermi per 2 ore, disagi per i viaggiatori

Mattinata di passione per i pendolari milanesi e per i passeggeri dei mezzi pubblici di Atm, l’azienda dei trasporti di Milano. Un guasto ha bloccato la linea metropolitana M1, la “Rossa”, per circa due ore. I treni si sono infatti fermati alle ore 6:30 di stamane, martedì 16 luglio, per poi riprendere a circolare solamente una mezz’oretta fa, attorno alle ore 8:10, anche se non a pieno regime. L’annuncio è stato dato dalla stessa Atm, che attraverso il proprio profilo Twitter ha fatto sapere: “Abbiamo sospeso la circolazione tra Villa San Giovanni e Palestro: stiamo intervenendo per risolvere un problema alla stazione di Pasteur. Bus sostitutivi da viale Monza sulla tratta. Loreto M2 attiva. Seguono aggiornamenti”. Il personale dell’azienda meneghina ha avvisato di un problema, molto probabilmente un guasto avvenuto presso la stazione di Pasteur, con conseguente stop di tutta la linea M1.

LINEA M1, METRO ATM MILANO GUASTO

Atm ha prontamente attivato un servizio di bus sostitutivi, ma ovviamente si sono registrati numerosi disagi per i passeggeri, soprattutto quelli ignari del problema e giunti in stazione convinti di poter prendere il proprio convoglio come ogni mattina. Poco dopo le ore 8:00, come anticipato sopra, il guasto è stato risolto, anche se la circolazione ha ripreso a rilento: “La circolazione dei treni riprende con rallentamenti – ha annunciato Atm – dopo un fermo tra Palestro e Villa San Giovanni per un intervento urgente a Pasteur”. Mentre per quanto riguarda i tram: “Stiamo deviando il percorso tra corso San Gottardo\24 Maggio e largo Carrobbio\via Torino”. Ressa per salire a bordo sugli autobus sostitutivi, in uno degli orari di maggiore punta della giornata. Periodo sicuramente non felice per i pendolari di Atm, che dopo lo sciopero della scorsa settimana devono oggi far fronte ad un guasto. L’unico sollievo arriva dal clima, senza dubbio più fresco rispetto agli scorsi giorni, visto che le piogge hanno spazzato via l’afa e fatto crollare la colonnina di mercurio sotto i trenta gradi anche nella tipicamente calda Milano. La situazione sembrerebbe stia tornando lentamente alla normalità, sono attesi aggiornamenti nel corso della mattinata.

