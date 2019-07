Milano, sciopero mezzi Atm domani 11 luglio/ Stop metro, bus e tram: info e orari

Giornata di “passione” domani a Milano per lo sciopero dei mezzi Atm lungo l’intera giornata dell’11 luglio 2019, insolitamente non di venerdì questa volta: la Confederazione Unitaria di Base Trasporti (la CUB Trasporti) ha indetto uno sciopero di 24 ore di tutti per i lavoratori del Gruppo Atm, con le consuete modalità e fasce di garanzie consentite per evitare il maggior disagio ai cittadini e pendolari. Gli orari di massimo rischio saranno limitati entro i seguenti orari: possibili disagi per metro, bus e tram dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio. Gli scioperanti hanno spiegato in un breve comunicato il motivo della loro agitazione che rimette per un’altra giornata di sciopero “nero” nella metropoli milanese: «contro la liberalizzazione, la privatizzazione, e la finanziarizzazione del TPL milanese e dell’hinterland; contro le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti del Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi ceduti in appalto e/o sub-appalto anche complementari al trasporto; contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm; per l’affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo Atm; per l’affidamento diretto al Gruppo Atm dei servizi di TPL della Città Metropolitana Milanese».

SCIOPERO MEZZI ATM: INFO, ORARI E LINEE INTERESSATE

Non solo Milano però vivrà una giornata di “passione” con lo sciopero dei trasporti Atm che da mattino fino a fine servizio interesserà i mezzi della città e della periferia: a Monza si fermano le linee esiste da Net, con sciopero previsto dalle ore 9 fino alle 11.50 e poi dalle 14.50 fino al termine del servizio. Per quanto riguarda invece il servizio extra urbano, l’agitazione è prevista dalle 8.45 fino alle 15 e dalle 18 fino al termine del consueto servizio. Da ultimo, sempre domani 11 luglio 2019 è previsto lo sciopero a Como del personale viaggiante della funicolare verso Brunate: stop dalle 8,30 alle 16,30 e dalle 19,30 al termine del servizio. Atm, provando a rassicurare utenti e pendolari, ricorda che negli ultimi scioperi cittadini le adesioni dei lavoratori all’agitazione sono state sempre abbastanza basse (17 maggio allo sciopero indetto da USB Lavoro Privato ha aderito solo l’8 per cento dei lavoratori, mentre l’8 marzo allo sciopero proclamato da CUB Trasporti, USB e SGB l’adesione è stata solo del 17 per cento).

Giovedì 11 luglio la sigla sindacale CUB Trasporti ha proclamato uno sciopero di 24 ore. A Milano possibili disagi dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Tutte le informazioni a questa pagina: https://t.co/WPkxXTkamW pic.twitter.com/Jz5kalyip5 — ATM (@atm_informa) July 4, 2019





